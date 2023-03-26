شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف وفرت قواعد الولايات المتحدة الجديدة استهلاك الطاقة بنحو 1.5 مليار دولار سنويا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حيث وضعت قواعد لجعل مكيفات هواء النوافذ وأجهزة تنقية الهواء المحمولة أكثر كفاءة للامتثال للمعايير الفيدرالية الجديدة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تخفض القواعد الجديدة فواتير الكهرباء الاستهلاكية بمقدار 1.5 مليار دولار سنويًا ، وفقًا لوزارة الطاقة (DOE)، التي أنهت المعايير أمس.

علاوة على توفير أموال المستهلكين ، يمكن أن يساعد جعل مكيفات الهواء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في تخفيف الضغط عن شبكات الطاقة أثناء موجات الحر وتقليل تلوث غازات الاحتباس الحراري الذي يسبب تغير المناخ، وهذه أيضًا هي المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الطاقة معايير الكفاءة الفيدرالية لأجهزة تنقية الهواء المحمولة، والتي أصبحت أكثر شيوعًا في المنزل نتيجة لوباء covid-19 وتفاقم حرائق الغابات فى الغرب الأمريكي.

وقال أندرو ديلاسكي ، المدير التنفيذي لمشروع التوعية بمعايير الأجهزة (ASAP) ، في بيان: "ستساعد هذه المعايير العائلات على تحمل تكاليف الحفاظ على منازلهم آمنة مع درجات حرارة مريحة وهواء أنظف ، مع الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة، وهذه خطوات منطقية من شأنها أن تضمن للمستهلكين عدم تعثرهم مع التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن والتي تهدر الطاقة."

ويمكنك معرفة مدى كفاءة وحدة تكييف النافذة من خلال تصنيف CEER ، أو نسبة كفاءة الطاقة المدمجة، وهذه نسبة من سعة التبريد مقاسة بالوحدات الحرارية البريطانية في الساعة (Btu / h) ، إلى مدخلات الطاقة بالواط (W). حاليًا ، 11.0 وهو الحد الأدنى لتصنيف CEER لوحدة تكييف نافذة نموذجية بسعة تبريد أقل من 8000 وحدة حرارية بريطانية / ساعة، وبموجب المعايير الجديدة ، يرتفع الحد الأدنى لـ CEER إلى 12.8 على الأقل للوحدات الأصغر (يعتمد العدد الدقيق على نوع الوحدة وقدرتها على التبريد).

وبالنسبة للوحدات الأكبر بسعة تبريد أكبر من 8000 وحدة حرارية بريطانية / ساعة، فإن المعيار الجديد يدفع المصنعين بفعالية إلى التحول إلى ضواغط متغيرة السرعة، ويتخلص هذا المفتاح من ركوب الدراجات وإيقافها ، ويجعل درجات حرارة الغرفة أكثر اتساقًا، وعادة ما يجعل وحدات التكييف أكثر هدوءًا للتشغيل ، وفقًا لمشروع التوعية بمعايير الأجهزة، ابتداءً من عام 2026 سيتم تطبيق القواعد الجديدة على مكيفات النوافذ الجديدة المصنعة أو المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ورفعت الولايات المتحدة معايير الكفاءة الفيدرالية لمكيفات هواء الغرف ثلاث مرات منذ عام 1990 ، ونتيجة لذلك ، تستخدم وحدة مكيفات النافذة النموذجية طاقة أقل بنسبة 39% نتيجة لذلك، وهذا التحديث الأخير فات موعده، وكان من المفترض أن تقوم وزارة الطاقة بمراجعتها في عام 2019 ولكنها تعمل من خلال تراكم تحديثات كفاءة الطاقة التي طلبها الكونجرس.