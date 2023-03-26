تكنولوجيا: جهاز nubia Pad 3D اللوحي يتوفر الآن للطب المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز nubia Pad 3D اللوحي، على أن يتوفر عبر الموقع الرسمي للشركة في أكثر من 40 مدينة في الأسواق العالمية.

كانت شركة ZTE قد كشفت النقاب عن جهاز nubia Pad 3D اللوحي للمرة الأولى خلال فعاليات MWC للعام 2023، ولقد أكدت الشركة مؤخراً على بدء تلقي طلبات الحجز المسبق، على أن تشمل الأسواق المحددة من الشركة كلاً من أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وبعض من أسواق أسيا وإفريقيا، كما أن يبدأ البيع في 11 من أبريل.

ويتوفر Pad 3D باللون الرمادي، بسعر 1199 دولار، أو 1299 يورو، من جانب أخر يتميز nubia Pad 3D بشاشة LCD بحجم 12.4 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ويأتي هذا الإصدار بنقطة تسويق رئيسية في دعم عرض محتوى 2D و3D في الوقت الفعلي على الشاشة، دون الحاجة لإستخدام نظارات مخصصة.

كما يدعم nubia Pad 3D رقاقة معالج Snapdragon 888، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 13، ويضم بطارية بقدرة 9070 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ويضم الجهاز عدد 4 من الكاميرات، والتي تنقسم إلى 2 من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، و2 من الكاميرات المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، ومن المقرر أن تدعم الكاميرة الأمامية عرض محتوى ثلاثي الأبعاد، بينما تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل فيديو ثلاثي الأبعاد.

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