شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس آبل يشيد بالتطور المتسارع للابتكار فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أول تصريحات عامة له خلال زيارته للصين للإشادة بالبلاد على ابتكاراتها السريعة وعلاقاتها الطويلة مع شركة آيفون الأمريكية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

كان كوك في بكين لحضور منتدى التنمية الصيني، وهو حدث تنظمه الحكومة ويعقد مرة أخرى بكامل قوته بعد أن أنهت البلاد سيطرتها على COVID في أواخر العام الماضي.

إلى جانب كوك، يحضر الحدث كبار المسؤولين الحكوميين وكذلك الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل Pfizer و BHP

ونقلت صحيفة ذا بيبر الإخبارية عن كوك قوله "الابتكار يتطور بسرعة في الصين وأعتقد أنه سيتسارع أكثر".

وتأتي زيارته في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن، حيث كانت شركة آبل تتطلع إلى تقليل اعتمادها في سلسلة التوريد على الصين ونقل الإنتاج إلى مراكز جديدة وقادمة مثل الهند.

في العام الماضي، تعطل الإنتاج في أكبر مصنع آيفون في العالم تديره شركة فوكسيكون الموردة لشركة آبل بعد أن غذت سياسات الصين الخاصة بعدم وجود COVID اضطرابات العمال.

وزار "كوك"، أيضًا متجر Apple Store في بكين أمس الجمعة، وانتشرت صوره على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

خلال خطابه ناقش كوك أيضًا التعليم وحاجة الشباب إلى تعلم برمجة مهارات التفكير النقدي، وأعلن أن شركة آبل تخطط لزيادة الإنفاق على برنامجها التعليمي الريفي إلى 100 مليون يوان، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية.