شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جوجل Messages يحصل على Bard لمنافسة ChatGPT.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق دردشة جوجلGoogle Messages، على بعض الميزات الرائعة، بما في ذلك الردود الذكية، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال ردود قصيرة أو الرد على الرسائل النصية، لكن الاقتراحات مقصورة على "هل يبدو رائعًا؟" "شكرًا" والعبارات القصيرة مثل هذه، ولكن ماذا لو أراد أحد أن يقول أكثر من ذلك؟ حسنًا، يقال إن جوجل تعمل على جلب الذكاء الاصطناعي إلى الرسائل، والتي يجب أن تقدم ردودًا أكثر شمولاً.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن 9to5 جوجل، كشف تفكيك APK للإصدار التجريبي من Google Messages عن ميزة جديدة يبدو أنها قيد التطوير. داخل مربع التكوين الخاص بتطبيق المراسلة، يوجد زر يحمل رمزًا لامعًا يشبه الرمز المستخدم من قبل Bard ، منافس ChatGPT من جوجل، وقد تكون هذه علامة على أن جوجل قد تعمل على دمج ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في خدمة الرسائل المصممة لإنشاء استجابات تلقائية.

قد يصبح الرد السريع من جوجل أكثر ذكاءً

وهذا التطور الجديد، إذا ثبتت صحته، يمكن أن يغير طريقة تواصل الناس من خلال الرسائل، وباستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ردود، يمكن أن توفر Google Messages للمستخدمين طريقة أسرع وأكثر كفاءة للرد على الرسائل، أفضل بكثير من ميزة الرد الذكي الآن.

وعلى الرغم من أوجه التشابه مع ميزة الرد الذكي، إلا أن هناك العديد من الاختلافات مع هذه الميزة المكتشفة حديثًا، فعلى سبيل المثال، لا يتم إرسال الرسالة التي تم إنشاؤها تلقائيًا ولكن يتم عرضها للمستخدم داخل مربع التكوين لمراجعتها وتحريرها قبل إرسالها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأداة بإنشاء استجابات أكثر شمولاً بدلاً من مجرد شكر أو أصوات رائعة، لذلك، ربما سيحل هذا محل الرد السريع في المستقبل.

ووفقًا للتقرير، يؤدي استخدام الميزة إلى عرض مربع التكوين فقط "(TODO!)"، مما يشير إلى أن الميزة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، وإذا أردنا التخمين، فمن المحتمل أن تعتمد الميزة على Bard أو التقنية الأساسية لملء الحقل برسالة كاملة تلقائيًا.

من المهم ملاحظة أن الميزة لا تزال قيد التطوير، ووجود مقتطف رمز لا يعني بالضرورة أن الميزة سيتم شحنها. ولكن، بالنظر إلى حروب الذكاء الاصطناعي المستمرة بين عمالقة التكنولوجيا الكبيرة، قد يأتي الذكاء الاصطناعي قريبًا إلى Google Messages.