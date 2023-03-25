تكنولوجيا: سامسونج قد تطلق جهاز يدعم الطي الثلاثي لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل خطط العملاق الكوري القادمة، حيث تستعد سامسونج لإطلاق جهاز يدعم الطي الثلاثي، كما تؤكد التسريبات على أن سامسونج قامت بإلغاء خططها لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE.

أكدت أحدث التسريبات على أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق جهاز يدعم الطي الثلاثي، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستبدأ شحن هذا الجهاز هذا العام.

ولقد قدمت سامسونج للأسواق خلال السنوات الماضية عدد من الإصدارات، والتي انقسمت بين إصدارات تدعم الطي بشكل صدفي أو إصدارات تدعم الطي على غرار إصدارات Flod، حيث إرتكزت هذه الإصدارات على مفصل واحد للشاشة.

من جانب أخر تخطط سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة التي تدعم الطي، إلا أن التصميم الجديد يرتكز على اثنان من مفصل الشاشة، كما يتكون من ثلاثة أقسام.

ولقد قدمت سامسونج خلال فعاليات CES عرض تقديمي للشاشة المميزة بدعم الطي الثلاثي،إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر حول الجهاز المرتقب.

يذكر أن العملاق الكوري ستحقق الريادة بتصميم جديد للأجهزة القابلة للطي في الأسواق عند إطلاق الجهاز المميز بالطي الثلاثي هذا العام.

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