شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرسل بريدًا إلكترونيًا إلى موظفى تويتر الساعة 2 بليل.. اعرف قالهم إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل إيلون ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي تويتر لتذكيرهم بسياسة العمل عن بُعد في الشركة، في الساعة 2:30 صباحًا قائلاً إن" المكتب ليس اختياريًا ".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال مالك موقع تويتر في مذكرته إن مقر الشركة في سان فرانسيسكو "كان نصفه فارغًا أمس".

ومع ذلك ، فقد استغنى ماسك عن آلاف الموظفين منذ توليه السيطرة على الشركة في أواخر أكتوبر، حيث يُعتقد الآن أن العدد الإجمالي يبلغ حوالي 1300.

وأرسل ماسك سابقًا رسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين في منتصف الليل، وذلك في نوفمبر، في الساعة 2:39 صباحًا لإخبار الموظفين أنه لن يُسمح لهم بعد الآن بالعمل عن بُعد.

بدأ ماسك المذكرة بالحديث حول المناخ الاقتصادي وتأثيره على موقع تويتر الذي يعتمد على عائدات الإعلانات.

لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX ليس من محبي العمل عن بُعد، ففي مايو الماضي، طلب من موظفي شركة تسلا العودة إلى المكتب بدوام كامل أو البحث عن وظائف في مكان آخر، وبعد الإنذار النهائي، بدأت Tesla في مراقبة حضور مكتب الموظفين.

قال ماسك إن العمل من المنزل أثناء الوباء خدع الناس ليعتقدوا أنهم ليسوا بحاجة إلى العمل الجاد، لكن الاقتصاديين عارضوا تفكيره بشأن العمل عن بعد.