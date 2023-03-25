تكنولوجيا: تعطل سيارة Mercedes EQG (Electric G-Class) أثناء اختبار Nurburgring

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة مرسيدس الألمانية العمل على سيارتها الكهربائية القادمة G-Class، والمعروفة أيضًا باسم G-Wagon، والتي تم بالفعل إثارة ميزاتها الرائعة على الطرق الوعرة العام الماضي.

ومع ذلك، يشير مقطع فيديو جديد على يوتيوب إلى أن Mercedes EQG قد تحتاج إلى بعض التحسينات الإضافية قبل إطلاقها المرتقب في وقت لاحق من هذا العام.

تم نشر المقطع على قناة Carspotter Jeroen، إذ تم عرض نموذجًا أوليًا مموهًا جزئيًا لسيارة Mercedes G-Class الكهربائية أثناء اختبار قيادة رياضي على حلبة Nürburgring Nordschleife الأسطورية في ألمانيا. فبعد أن تحركت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الكثيفة إلى حد ما عبر زوايا جزء صعب للغاية من المسار، توقفت ثم احتفظت بنسخة احتياطية خلف حاجز الأمان.

اشتبه المراقب في وجود مشكلة في بطارية Mercedes EQG في البداية، ولكن عند الفحص الدقيق، أحدثت Mercedes EQG ضوضاء صاخبة عالية يمكن سماعها بوضوح في الفيديو أعلاه.

في النهاية، لم يتم التأكد من السبب في هذ ا الانهيار المؤسف. ووفقًا لـ InsideEVs، قد يكون عيبًا خطيرًا أو مجرد صخرة طائشة تم اكتشافها في الفرامل.

في كلتا الحالتين، تجدر الإشارة إلى أن السيارة الكهربائية تم اختبارها تحت الأحمال القصوى على مضمار السباق، والتي لا تكرر التآكل البطيء الذي قد يحدث أثناء القيادة المنتظمة على الطرق العامة. لذلك، لا يقدم هذا الحادث الجدير بالملاحظة أي أدلة حول موثوقية نموذج إنتاج Mercedes EQG.

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