تكنولوجيا: سامسونج ستتبع نفس لغة التصميم مع هواتف جالاكسي بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج عن تفاصيل مثيرة لمتعلقة بمجموعة هواتف جالكسي الذكية لعام 2023 بالكامل، إذ تخطط الشركة لتقديم لغة تصميم موحدة لمجموعة هواتفها بالكامل.

تصل الأخبار من تغريدة من المستخدم @chunvn8888 في منشور على تويتر، إذ ذكرت التغريدة أن الشركة أكدت خلال بيان صحفي في فيتنام أن مجموعة Galaxy 2023 بأكملها من الألف إلى الياء ستشارك نفس لغة التصميم الدقيقة.

لذا، يمكننا أن نتوقع أن تتشابه جميع الأجهزة المستقبلية التي سيتم إطلاقها من سامسونج في وقت لاحق من هذا العام مع بعضها البعض.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستتابع لغة التصميم بأكملها على الهواتف القابلة للطي نظرًا لوجود شاشات ثانوية بها أيضًا. ولكن، من المحتمل أن يكون هذا يشير إلى عامل الشكل العام بدلاً من عنصر التصميم الصارم.

للتوضيح، ستتميز إصدارات مجموعة Galaxy F و Galaxy A و Galaxy M و Galaxy S و Galaxy X بتصميم مسطح من الأمام والخلف مع وجود زوايا منحنية من جميع الجوانب الأربعة.

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