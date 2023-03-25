شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وزراء كندا يكشف أسباب حظر "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سعيد بحظر تيك توك مؤخرًا على استخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي المملوك للصين TikTok من الأجهزة التي أصدرتها الحكومة ما يعني أن أطفاله لم يعد بإمكانهم الوصول إلى المنصة.

كانت الحكومة الكندية قد حظرت تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

في حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوتاوا، قال ترودو: "مخاوفنا بشأن "تيك توك" تتعلق بالأمن والوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تمتلكها الحكومة الصينية على الهواتف الحكومية".

ويبلغ ترودو 51 عامًا، ولديه ثلاثة أطفال، اثنان منهم في سن المراهقة، أعلنت حكومته حظرها تيك توك الشهر الماضي، قائلة إن المنصة تنطوي على خطر "غير مقبول" على الخصوصية والأمن.