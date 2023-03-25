تكنولوجيا: منصة تويتر ستزيل علامات التوثيق القديمة كخطوة لتوسيع عمليات التوثيق المدفوعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة تويتر أنها ستبدأ في إزالة علامات التوثيق القديمة من الحسابات التي تم التحقق منها مسبقًا بدءًا من الأول من أبريل. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التوسع العالمي لخدمة الاشتراك في النظام الأساسي Twitter Blue.

وعلى ما يبدو، فإن نية الشركة هي توسيع الاشتراك بخدمة التوثيق المدفوعة التي تم تقديمها لأول مرة منذ نوفمبر 2022.

ويتزامن هذا الإعلان مع التوفر العالمي لاشتراكات Twitter Blue، والتي كانت تقتصر في البداية على مناطق معينة. ومع توسع الخدمة، يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم الآن الاستمتاع بميزات مثل علامة التوثيق الزرقاء بجوار اسم المستخدم، وكتابة التغريدات المكونة من 4000 حرف، وإمكانيات التحرير للتغريدات، وتصنيفات الرد الأعلى.

يُعد النشر العالمي خطوة مهمة نحو تحقيق هدف إيلون ماسك المتمثل في تحقيق نصف أرباح تويتر من الاشتراكات. ومع ذلك، فإن نجاح النظام الأساسي في تحقيق هذا الهدف سيعتمد على استعداد المستخدمين لدفع رسوم الاشتراك البالغة 8 دولارات شهريًا (أو 11 دولارًا في حالة الشراء من خلال تطبيق iOS) لهذه الميزات الإضافية.

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