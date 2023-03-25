تكنولوجيا: إطلاق هاتف Realme GT Neo5 SE في 3 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Realme هاتف GT Neo5 خلال الشهر الماضي، وأكدت الشركة بالأمس أنها ستقدم إصدار SE في الصين خلال الشهر المقبل؛ تحديدًا يوم 3 أبريل.

سيتم إطلاق Realme GT Neo5 SE خلال حدث في ذلك اليوم، ويكشف مقطع فيديو شاركته شركة Realme أن Neo5 SE سيحتوي على ثلاث كاميرات من الخلف، لكنه لن يشمل مستطيل RGB LED الموجود بالإصدار القياسي.

كما كشف إعلان تشويقي آخر من Realme أن GT Neo5 SE سيكون بسمك 8.95 ملم ووزن 193.1 جرام، مما يجعله أخف بحوالي 6 جرام من Neo5. وأكدت الشركة بالفعل أنه سيتم تشغيل GT Neo5 SE بواسطة معالج Snapdragon 7+ Gen 2 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

لم يتم الكشف عن ورقة مواصفات Realme GT Neo5 SE رسميًا بعد، ولكن من المتوقع ان يأتي الجهاز بشاشة 120 هرتز وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

على أي حال، من المتوقع ان تكشف Realme بعض التفاصيل المتعلقة بالهاتف قبل موعد الإطلاق.

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