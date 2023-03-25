تكنولوجيا: OnePlus تحدد يوم 4 أبريل لإطلاق كل من Nord CE 3 Lite 5G و Nord Buds 2 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة OnePlus إطلاق أحدث هواتفها الذكية، OnePlus Nord CE 3 Lite 5G، إلى جانب سماعات OnePlus Nord Buds 2 يوم 4 أبريل في الهند.

يعتبر الهاتف الذكي الجديد خليفة هاتف Nord CE 2 Lite وسيقدم تجربة أسرع وأسهل مع تصميم بسيط وفريد ولون جديد.

يشاع أن هاتف Nord CE 3 Lite 5G يضم شاشة من نوع LCD بحجم 6.7 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب معالج ثماني النواة Snapdragon 695 بتقنية تصنيع 8 نانومتر مع معالج رسومات Adreno 619L. سيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6/8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128/256 جيجابايت، ويمكن إضافة ذاكرة microSD لتوسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت.

من المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة OxygenOS 13 ودعم بطاقة SIM المزدوجة.

سيتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة f/2.4 وفلاش LED. في حين من المفترض ان تأتي الكاميرا الامامية بدقة 16 جيجابايت.

من المتوقع أيضًا أن يحتوي الجهاز على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومكبر صوت فائق الخطي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط SUPERVOOC.

سيتم أيضًا إطلاق سماعات OnePlus Nord Buds 2 إلى جانب هاتف Nord CE 3 Lite 5G، والتي تتميز بتصميم خارجي مألوف وتصميم داخلي مختلف قليلاً. ستكون السماعات متوفرة باللون الأسود.

سيتم عقد حدث الإطلاق عبر الإنترنت في 4 أبريل الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الهند القياسي. سيتم بيع OnePlus Nord CE 3 Lite 5G على Amazon.in و OnePlus.com والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت.

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