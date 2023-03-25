شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة "جوردون مور" المؤسس المشارك لشركة إنتل.. محطات فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنتل عن وفاة "جوردون مور"، الشريك المؤسس لشركة إنتل، عن عمر يناهز 94 عامًا، وهو رائد في صناعة أشباه الموصلات والذي تنبأ "قانون مور" بارتفاع مطرد في قوة الحوسبة لعقود من الزمن، حيث قالت مؤسسة عائلة إنتل ومور الخيرية إنه توفي وسط عائلته في منزله في هاواي.

وقد شارك مور في إطلاق إنتل في عام 1968، وكان مهندس ضمن مجموعة ثلاثية من الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا التي وضعت في نهاية المطاف معالجات "Intel Inside" في أكثر من 80% من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم.

وفي مقال كتبه في عام 1965، لاحظ مور أنه بفضل التحسينات في التكنولوجيا ، تضاعف عدد الترانزستورات على الرقائق الدقيقة تقريبًا كل عام منذ اختراع الدوائر المتكاملة قبل بضع سنوات، وأصبح توقعه بأن هذا الاتجاه سيستمر معروفًا باسم "قانون مور" ، وبعد تعديله كل عامين ، ساعد في دفع إنتل وشركات صناعة الرقائق المنافسة بقوة إلى استهداف موارد البحث والتطوير الخاصة بهم للتأكد من أن القاعدة الأساسية تتحقق.

وكتب مور في ورقته قبل عقدين من ثورة أجهزة الكمبيوتر وأكثر من 40 "الدوائر المتكاملة ستؤدي إلى عجائب مثل أجهزة الكمبيوتر المنزلية - أو على الأقل المحطات المتصلة بجهاز كمبيوتر مركزي - وأدوات التحكم الآلي للسيارات ، ومعدات الاتصالات المحمولة الشخصية"، وذلك قبل سنوات من إطلاق أبل لجهاز iPhone.

وبعد مقال مور، أصبحت الرقائق أكثر كفاءة وأقل تكلفة بمعدل أسي ، مما ساعد على دفع الكثير من التقدم التكنولوجي في العالم لمدة نصف قرن والسماح بظهور ليس فقط أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، ولكن الإنترنت وعمالقة وادي السيليكون مثل أبل وFacebook و جوجل.

وقال مور في مقابلة في عام 2005: "من المؤكد أنه من الجيد أن أكون في المكان المناسب في الوقت المناسب. لقد كنت محظوظًا جدًا للدخول في صناعة أشباه الموصلات في مهدها. وأتيحت لي الفرصة للنمو منذ ذلك الوقت حيث لم نتمكن من صنع ترانزستور سيليكون واحد إلى الوقت الذي وضعنا فيه 1.7 مليار منهم على شريحة واحدة! لقد كانت رحلة استثنائية. "

وفي السنوات الأخيرة، أكد منافسو إنتل مثل Nvidia Corp أن قانون Moore لم يعد ساريًا حيث تباطأت التحسينات في تصنيع الرقائق، ولكن على الرغم من تعثرات التصنيع التي تسببت في خسارة إنتل لحصتها في السوق في السنوات الأخيرة ، قال الرئيس التنفيذي الحالي بات غيلسنجر إنه يعتقد أن قانون مور لا يزال ساريًا حيث تستثمر الشركة مليارات الدولارات في جهد التحول.

وقال موريس تشانغ ، مؤسس شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) ، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ، إن مور كان صديقًا عظيمًا ومحترمًا لأكثر من ستة عقود، وقال تشانغ في بيان صدر عبر TSMC: "مع رحيل جوردون، رحل جميع زملائي من الجيل الأول من أشباه الموصلات".





صاحب المشروع العرضيعلى الرغم من أنه توقع حركة الكمبيوتر الشخصي ، أخبر مور مجلة فوربس أنه لم يشتري جهاز كمبيوتر منزلي بنفسه حتى أواخر الثمانينيات، ويعد مور من سان فرانسيسكو وحصل على درجة الدكتوراه. حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء والفيزياء عام 1954 في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وذهب للعمل في مختبر شوكلي لأشباه الموصلات حيث التقى روبرت نويس ، أحد مؤسسي شركة إنتل في المستقبل، لكنه جزء من "الثمانية الخونة" ، غادروا في عام 1957 لإطلاق Fairchild Semiconductor، وفي عام 1968 ، ترك Moore و Noyce شركة Fairchild لبدء شركة شرائح الذاكرة قريبًا ليتم تسميتها باسم Intel ، وهو اختصار للإلكترونيات المتكاملة.

وكان أول تعيين لمور ونويس هو زميل آخر في فيرتشايلد ، آندي جروف ، الذي سيقود شركة إنتل خلال الكثير من نموها الهائل في الثمانينيات والتسعينيات، وقد وصف مور نفسه لمجلة Fortune بأنه "رائد أعمال عرضي" لم يكن لديه رغبة ملحة في بدء شركة - لكنه أسس شراكة قوية مع Noyce و Grove.

وبينما كان لدى نويس نظريات حول كيفية حل مشاكل هندسة الرقائق ، كان مور هو الشخص الذي شمر عن سواعده وقضى ساعات لا حصر لها في تعديل الترانزستورات وتنقيح أفكار نويس العريضة وغير المحددة في بعض الأحيان ، وهي جهود كانت تؤتي ثمارها في كثير من الأحيان. شغل جروف المجموعة بصفته خبيرًا في العمليات والإدارة في إنتل، وقد ألهمت موهبة مور الواضحة المهندسين الآخرين الذين يعملون لديه ، وتحت قيادته و Noyce ، اخترع Intel المعالجات الدقيقة التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام ثورة الكمبيوتر الشخصي.

وقد كان الرئيس التنفيذي حتى عام 1975 على الرغم من أنه والرئيس التنفيذي نويس يعتبران نفسيهما متساويين. من 1979 إلى 1987 كان مور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وظل رئيس مجلس الإدارة حتى عام 1997، وفي عام 2023 ، قدرت مجلة فوربس ثروته الصافية بـ 7.2 مليار دولار.

وكان مور صيادًا رياضيًا منذ فترة طويلة ، سعى وراء شغفه في جميع أنحاء العالم وفي عام 2000 بدأ هو وزوجته بيتي مؤسسة تركز على القضايا البيئية. تم تمويل المؤسسة ، التي تولت مشاريع مثل حماية حوض نهر الأمازون وتيارات السلمون في الولايات المتحدة وكندا وروسيا ، من خلال تبرع مور بحوالي 5 مليارات دولار من أسهم شركة إنتل، كما قدم مئات الملايين إلى جامعته ، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، لإبقائها في طليعة التكنولوجيا والعلوم ، ودعمت مشروع البحث عن ذكاء خارج الأرض المعروف باسم SETI.

وقد حصل مور على وسام الحرية ، وهو أعلى وسام مدني في البلاد ، من الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2002. وقد أنجب هو وزوجته طفلان.