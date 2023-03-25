شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تحظر تيك توك وتويتر ونتفليكس وكاندى كراش من الأجهزة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من المفاجئ أن نرى دولة أخرى تحظر TikTok على الهواتف الحكومية، لكن فرنسا تتخذ هذه القيود خطوة إضافية إلى الأمام، وذكرت صحيفة لوموند أن الحكومة الفرنسية تحظر التطبيقات "الترفيهية" مثل TikTok وTwitter وNetflix وحتى Candy Crush من أجهزة الموظفين العموميين، وتمثل التطبيقات مخاطر الأمن السيبرانى التي يمكن أن تعرض البيانات لكل من الموظفين والإدارة للخطر، وفقًا لمكتب وزير الخدمة العامة ستانيسلاس جويريني.

ولم تقدم الحكومة قائمة دقيقة بالتطبيقات المحظورة، ومع ذلك، قال جيريني إنه من المؤكد أنه قد تكون هناك بعض الاستثناءات من أجل التواصل الضروري، وهذا لن يمنع فريق وسائل التواصل الاجتماعي من نشر المحتوى ، بمعنى آخر، يسري الحظر على الفور لكن يمكن تحديد عقوبات انتهاك القاعدة على "المستوى الإداري"، كما يقول مكتب Guerini، والنهج لا يؤثر على الأجهزة الشخصية، وفقا لتقرير engadget.

وتأتى هذه الحملة بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وعشرات الولايات وكندا والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة TikTok على أجهزة عمالهم، في هذه الحالات كان الأساس المنطقي متشابه ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الحكومة الصينية قد تجمع بيانات حول أفراد مهمين ، وتنشر الدعاية ، وتجبر ByteDance (الشركة الأم لـ TikTok) على تسليم معلومات حساسة.

ونفت TikTok مرارًا وتكرارًا تعاونها مع الحكومة الصينية في شهادة أمام لجنة بمجلس النواب أمس ، وقال الرئيس التنفيذي شو تشيو إن ByteDance "ليس وكيلًا للصين" وأن بيانات المستخدم الأمريكي لن تكون متاحة للموظفين في البلدان الأخرى بحلول الوقت الذي ينتهي فيه مشروع الهجرة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك لا تستهدف السياسة الفرنسية أي دولة أو فئة تطبيق واحدة، خاصة مع وجود مصدر قلق عام من أن التطبيقات الترفيهية قد تعرض البيانات الحكومية لخطر غير ضرورى، وهذا ليس ساخنًا جدًا للموظفين الذين يأملون في مشاهدة Netflix أثناء الغداء ، ولكنه قد يطمئن السياسيين القلقين من أن الموظفين قد يكشفون عن غير قصد معلومات من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.