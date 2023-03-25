شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور جيلا جديدا من الأقمار الصناعية لدراسة الفضاء واستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تعمل على تطوير نماذج جديدة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "بناء على توجيهات رئيس مؤسسة روس كوسموس بدأ الخبراء بتطوير عدة نماذج من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، بما فيها أقمار Pixel-VR التي تطور في إطار مشروع Sphere الحكومي.. إنتاج اول قمر من أقمار Pixel-VR من المفترض أن يبدأ بحلول 2025".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار البيان إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق 4 أقمار صناعية من نوع Meteor-M مخصصة للأرصاد الجوية ورصد المسطحات المائية، وفي المستقبل سيتم استبدالها بأقمار Meteor-MP المحدّثة، وسيتم إقران هذه الأقمار بقمر Okean المخصص للأبحاث العلمية والمزود بمعدات لرصد الغطاء الجليدي في المناطق القطبية".

وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير 4 أقمار صناعية جديدة أيضا من طراز Ionosfera-M مخصصة لدراسة الطقس في الفضاء القريب من الأرض، وهناك مشروع لتطوير قمر Zond-M المخصص لرصد الشمس ودراسة المجال المغناطيسي لها.

وكانت روسيا قد أعلنت سابقا أيضا عن مشروع منظومة من أقمار Sphere ستستعمل لأغراض متعددة، وستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.