تكنولوجيا: هواوي تطلق شاحن سريع جديد بقوة 88 واط وشاحن سيارة متعدد الإمكانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استضافت شركة هواوي بالأمس حدث مكثف لمدة ثلاث ساعات في الصين، حيث قدمت خلاله العديد من المنتجات الجديدة، مثل مجموعة P60 و Mate X3، والجهاز اللوحي MatePad 11 (2023).

وكشفت الشركة أيضًا عن بعض الملحقات الجديرة بالملاحظة؛ ومن بين هذه الملحقات شاحنين جديدين، أحدهما يتميز بإخراج بقوة 88 وات ومنافذ USB C/A مدمجة، والآخر يعمل كشاحن سيارة متعدد الإمكانات.

يدعم شاحن Huawei 88W الشحن السريع بقوة 88 واط، وهو مزود ببروتوكولات Huawei SuperCharge و UFCS، بالإضافة إلى انه متوافق مع بروتوكولات الشحن الأخرى المختلفة مثل PD و PPS و QC. علاوة على ذلك، يمكن استخدامه مع الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة مثل iOS و HarmonyOS و Android.

يتميز الشاحن بواجهات كبل USB-A و USB-C، ولكن يمكن استخدام منفذ واحد فقط للشحن في المرة الواحدة. وعلى الرغم من اندماج المنافذ معًا، إلا أن الاستخدام المتزامن ثنائي المنافذ غير مدعوم.

يتميز الشاحن المحمول برقاقة تحكم ذكية مدمجة، والتي يمكنها ضبط طاقة الشحن وفقًا للجهاز وتقليل مخاطر ارتفاع درجة الحرارة والشحن الزائد.

يأتي شاحن السيارة الكل في واحد من هواوي في نسختين، نسخة بحد أقصى 25 واط ونسخة بحد أقصى 88 واط. ويدعم الشاحن جميع البروتوكولات مثل الشاحن السريع ويمكنه شحن الأجهزة المختلفة، مثل الهواتف المحمولة وسماعات الأذن والأجهزة اللوحية.

كما قد تمت ترقية منفذ الانصهار، والذي سيسمح للمستخدمين بالتبديل بين كبلات USB-A و USB-C حسب الحاجة. يُزعم أن الملحق متوافق مع مآخذ ولاعة السجائر في السيارات المختلفة، مثل سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي التجارية والحافلات.

يمكن شراء شاحن Huawei 88W في الصين مقابل 249 يوانًا (50 دولارًا). بينما يبلغ سعر شاحن السيارة الكل في واحد 119 يوانًا (17 دولارًا) و 249 يوانًا (36 دولارًا) لإصدار 25 واط و 88 واط، على التوالي. تتوفر أجهزة الشحن هذه فقط للشراء في الصين في الوقت الحالي.

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