تكنولوجيا: كوالكوم تدعم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 بتصميم رباعي لوحدة المعالجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مزيد من التفاصيل حول إصدار كوالكوم القادم من رقاقات المعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يأتي بتصميم رباعي لوحدة المعالجة، ويضم أنوية Arm الجديدة.

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق إصدار جديد من رقاقات المعالج المميزة، ولقد شغلت رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تعود التسريبات لتقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة بعض التفاصيل حول تكوينات الأنوية في هذا الإصدار، وأيضاً السرعات المميزة للأنوية.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من “Kuba Wojciechowski” على منصة تويتر أن الرقاقة الجديدة تنقسم إلى نواة رئيسية مع 5 من الأنوية و2 من الأنوية.

كما تشير التفاصيل التي جاءت من “@Tech_Reve” إلى أن AP يمكن أن تحقق الإستفادة من السرعات العالية، والفولت المنخفض، مع سعة أكبر في ذاكرة التخزين المؤقت.

وتأتي أنوية Cortex-X3 في فئة “gold+” برمزHunter، بينما تنقسم أنوية Cortex-A7 الخمسة من الفئة المتوسطة إلى اثنان من المجموعات على أن تكون المجموعة الأولى من الفئة “gold”، بينما تأتي المجموعة الثانية في الفئة “titanium”، على أن تنقسم المجنوعات إلى 3 و2 من الأنوية.

وتأتي اثنان من أنوية Cortex-A5 لتعزيز الكفاءة في فئة “silver” برمز Hayes، لذا من المقرر أن تنقسم وحدة معالجة Snapdragon 8 Gen 3 إلى 1 + 3 + 2 + 2 أي تصميم يتضمن أربعة أقسام في وحدة المعالجة، لذا يختلف عن الإصدار السابق من كوالكوم.

من جانب أخر يؤكد مصدر التسريبات على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 لن تدعم تطبيقات 32 بت، أيضاً لن تتضمن وحدة المعالجة أنوية Cortex-A710 لتحسين آداء وحدة المعالجة في آداء الأنوية المتعددة.

كما تؤكد التسريبات على أن الأنوية التي تعرف برمز “Hunter” هي أنوية جديدة لم يعلن عنها من Arm بشكل رسمي حتى الآن.

أيضاً يسجل كرت الشاشة Adreno 750 سرعة 750 ميجاهرتز أي بنفس سرعة كرت الشاشة الحالي Adreno 740 أو أقل.

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