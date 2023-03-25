شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لـ Microsoft يكشف نصيحته الأولى للنجاح الوظيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا للشركة كمهندس شاب عام 1992، وبعد 22 عامًا أصبح ثالث مدير تنفيذي للشركة في عام 2014 حسبما نقلت CNBC وقال ناديلا إن توليه منصب الرئيس التنفيذي "لم يكن مجرد فكرة" في خطته المهنية طويلة الأجل.

وأكد أنه كان يركز على التفوق في وظيفته التي كان يؤديها في ذلك الوقت، مضيفاً أن أحد أهم الدروس التي تعلمها في حياته هو: "لا تنتظر عملك التالي لأداء أفضل ما لديك".

وأوضح قائلاً: "لم يكن هناك وقت أبدًا اعتقدت فيه أن الوظيفة التي كنت أقوم بها - طوال 30 عامًا في Microsoft - كانت وسيلة لأداء وظيفة أخرى". "شعرت أن الوظيفة التي كنت أقوم بها هناك كانت أهم شيء. لقد شعرت بذلك بصدق".

بدلاً من اعتبار وظيفتك الحالية عقبة أمام تحقيق أهدافك المهنية، يوصي ناديلا بالنظر إليها كفرصة لإظهار حماسك والتزامك بالعمل، فضلاً عن رغبتك في التعلم.

طوال فترة عمله في Microsoft، كان على ناديلا التكيف باستمرار اعتمادًا على الفرق التي عمل معها والأقسام التي يديرها، كل ذلك مع مواكبة التقنيات سريعة التغير، حيث قاد تطوير بعض منتجات Microsoft المعقدة، بما في ذلك Bing و Xbox Live.

وأضاف: "لا يمكنك أن تنمو إذا كنت لا تعتقد أن نموك يأتي بسبب ما تفعله".