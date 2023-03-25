شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تسعى للاستعانة برقابة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتأمين الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) للمراقبة بالفيديو خلال أولمبياد باريس 2024، متجاهلاً تحذيرات جماعات الحقوق المدنية من أن التكنولوجيا تشكل تهديدًا للحريات المدنية.

وتقول الحكومة إن المراقبة بالفيديو الخوارزمية يمكنها اكتشاف "الأحداث المحددة مسبقًا" والسلوك غير الطبيعي والزيادات الحاشدة ، مما يساعد على ضمان سلامة ملايين السياح الذين من المتوقع أن يغمروا العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.

ومن خلال التصويت الأولي المواتي في مجلسي الشيوخ والنواب ، تم إزالة أكبر العقبات التشريعية ، على الرغم من إمكانية الطعن فيها في أعلى محكمة دستورية، وإذا تم اعتمادها رسميًا ، فستصبح فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقنن المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وقالت مجموعة من العشرات من المشرعين الأوروبيين الأسبوع الماضي إن ذلك سيكون بمثابة سابقة مراقبة مقلقة.

وتبريرًا لهذه التكنولوجيا ، قال ستيفان مازار ، النائب عن حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ، إنه "أمام العالم كله ، ستحتاج فرنسا إلى مواجهة أكبر تحد أمني في تاريخها"، وقوبلت خطة نشر المراقبة بالذكاء الاصطناعي بمقاومة شديدة من الجماعات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وجماعات الحقوق الرقمية، وهم يجادلون بأن التكنولوجيا تشكل تهديدًا للحريات المدنية وترسم خطاً خطيراً في الرمال.

وتم التصويت على النص بأغلبية 59 إلى 17 مقعدًا في المجلس المؤلف من 577 مقعدًا، ويأتي الجدل في فرنسا في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به ، وهو جزء بارز من تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا والتي ظلت قيد العمل لأكثر من عامين.

وبصرف النظر عن استخدامات الشركات للذكاء الاصطناعي ، ستنظر تشريعات الاتحاد الأوروبي أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وإنفاذ القانون، وتدعم هيئة مراقبة الخصوصية في فرنسا ، CNIL ، مشروع قانون الحكومة الفرنسية بشرط عدم معالجة أي بيانات بيومترية. يقول مؤيدو مشروع القانون إن هذا هو الحال، لكن المتخصصين في الخصوصية متشككون.

وقال دانيال لوفر، مستشار السياسات في منظمة الحقوق الرقمية Access Now ، التي تدعو إلى حظر جمع البيانات البيومترية في الأماكن العامة: "يمكنك القيام بأمرين: اكتشاف الكائن أو تحليل السلوك البشري - والأخير هو معالجة البيانات البيومترية"، مساحات في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.

وقال ساشا هولي، النائب عن الحزب الحاكم ، الذي يرأس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان ، لمجلس النواب إن الذكاء الاصطناعي كان بإمكانه المساعدة في منع هجوم نيس 2016 من خلال تحديد تحركات الشاحنة التي استخدمت في الحرث وسط حشد من الناس على أنها مشبوهة، وقال إن التكنولوجيا كان من الممكن أن تساعد أيضًا في تجنب فوضى الجماهير في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس العام الماضي.

ووافق كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الآن على نص مشروع القانون. ستسعى لجنة مشتركة من الغرفة إلى التوصل إلى حل وسط بشأن أي خلافات في النص تم الاتفاق عليه خلال المناقشة، وشكك لوفر من Access Now في فائدة الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المهاجمين المحتملين بسبب التعقيدات في خوارزميات التدريب على الحوادث النادرة، وقال: "الذكاء الاصطناعي ليس جيدًا في هذا النوع من الأشياء (لأنه) على المستوى التقني ، عليك إعطاء آلة الكثير من الأمثلة".