تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy F14 بمعالج Exynos 1330

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري مؤخراً عن هاتف Galaxy F14 الذي ينطلق بمعالج Exynos 1330، وبطارية بقدرة 6000 mAh.

يتميز هاتف Galaxy F14 بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FullHD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 مجيا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 1330 التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، وتدعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OneUI Core 5.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم سامسونج هاتف Galaxy F14 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأخضر وأيضاً اللون البنفسجي، على أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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