شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية التحقق من حالة حسابك على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح انستجرام المملوك للميتا للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل مع متابعيهم، حيث يمكن للمستخدمين متابعة المستخدمين الآخرين ومشاهدة منشوراتهم في خلاصاتهم، وهي الصفحة الرئيسية للتطبيق، كما يمكنهم أيضًا الإعجاب والتعليق ومشاركة المنشورات مع الآخرين، ويحتوي انستجرام أيضًا على ميزات مثل Stories and Reels ، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها مع متابعيهم.

وبصرف النظر عن هذا ، لدى انستجرام أيضًا مجموعة من السياسات والإرشادات المعمول بها لحماية مستخدميها والتأكد من أن النظام الأساسي يظل آمنًا للجميع، ويحتوي انستجرام على بعض إرشادات المجتمع التي يجب على جميع المستخدمين اتباعها، وتحظر هذه الإرشادات المحتوى الذي يحرض على العنف والكلام الذي يحض على الكراهية والمضايقات وغير ذلك من السلوكيات الضارة.



ميزة حالة الحساب: ميزة حالة الحساب: تساعد ميزة حالة الحساب على انستجرام المستخدمين في معرفة ما إذا كانوا قد نشروا شيئًا ينتهك إرشادات المجتمع وما إذا كان قد يؤدي إلى حذف حساب المستخدم بواسطة انستجرام. يمكن لأولئك الذين لديهم حساب احترافي أيضًا استخدام ميزة حالة الحساب للتحقق مما إذا كانوا قد نشروا محتوى أو لديهم شيء في ملفهم الشخصي يتعارض مع إرشادات توصيات التطبيق. يمكن أن يكون أي شيء مثل صورة الملف الشخصي أو السيرة الذاتية.

استنادًا إلى إرشادات التوصيات ، يقرر انستجرام محتوى الحسابات العامة المؤهل لمزيد من التوصية به في أماكن مثل الاستكشاف والبكرات وتوصيات الخلاصة.





إليك كيفية عرض حالة حسابك على انستجرام:- اضغط على صورة ملفك الشخصي الموجودة في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

- انقر فوق المزيد من الخيارات في الجزء العلوي الأيسر ، ثم انقر فوق الإعدادات والخصوصية.

- اضغط على الحساب

- الآن ، اضغط على خيار حالة الحساب.

- هنا ، سيتمكن مستخدمو انستجرام من:

- عرض أي محتوى تمت إزالته من الحساب لمخالفته إرشادات المجتمع. قد تشمل هذه المنشورات أو Stories Reels أو التعليقات.

- لمعرفة المزيد حول سبب حذف انستجرام للمحتوى.

- يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى إرشادات المنتدى ومراجعتها.

- اطلب مراجعة قرار إزالة المحتوى الخاص بك.





إليك كيفية قيام المستخدمين الذين لديهم حسابات احترافية على انستجرام بفحص حالة حساباتهم:- انقر فوق إرشادات المجتمع لعرض أي محتوى تمت إزالته بواسطة انستجرام لانتهاك إرشاداته. يمكن للمستخدمين أيضًا طلب مراجعة إذا لم يوافقوا على القرار.

- انقر فوق إرشادات التوصيات لمعرفة ما إذا كان المحتوى الخاص بك أو أي شيء في ملفك الشخصي قد يؤثر على أهلية كل المحتوى الخاص بك ليتم التوصية به للأشخاص الذين لا يتابعونك.

- اضغط على تحرير أو إزالة المحتوى.