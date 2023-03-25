شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تصدر تنبيها على هواتف مواطنيها 23 أبريل.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع معظم الحكومات بالقدرة على إرسال تنبيهات على مستوى الدولة إلى مواطنيها عبر إشعارات الهاتف الذكي ، وتخطط المملكة المتحدة للقيام بذلك في 23 أبريل، وكاختبار لنظام تنبيه جديد للطوارئ ، تحذر حكومة المملكة المتحدة الجميع الآن من أنه يجب على مواطني المملكة المتحدة نتوقع أن تنطفئ هواتفهم معًا في غضون أسابيع قليلة.

والتنبيه الوطني هو ميزة لا يتم استخدامها كثيرًا، لكن هذا لا يقلل من أهميته ، لأنه حل محل البث التلفزيوني والإذاعي على الصعيد الوطني الذي يحذر المواطنين من التهديدات المحتملة في منطقتهم ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإرهابية أو الأطفال المفقودين، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

والمنبه المقرر في 23 أبريل هو مجرد اختبار ، لذلك لا داعي للقلق لمن يتلقونه، في الواقع كانت المملكة المتحدة تختبر بالفعل أجهزة الإنذار الإقليمية لبعض الوقت ، لذلك هذا فقط لمعرفة كيف سيعمل الإنذار عند إرساله إلى الجميع في البلاد.

وأعلن مكتب مجلس الوزراء البريطاني عبر مقطع فيديو على موقع يوتيوب أن الإنذار سينطلق ، لكنه لم يحدد متى سيصدر الإنذار بالضبط. وفقًا لـ Forbes ، ويجب أن ينطلق المنبه في وقت ما في المساء.

ولاحظ أنه حتى إذا تم ضبط هاتفك على الوضع الصامت أو الاهتزاز ، فستظل تتلقى الإشعار الذي سيطلق صوت التنبيه، ولإسكاته ما عليك سوى تحديد "رفض" أو "موافق" أو أي مربع نص يظهر عند انطلاق المنبه.

وإذا كنت لا ترغب في تلقي المنبه ، فيمكنك تعطيل تنبيهات الطوارئ مؤقتًا في إعدادات هاتفك، وما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات والبحث عن تنبيهات الطوارئ ، ويجب أن تجد مفتاح تبديل تم تعيينه افتراضيًا ، لذلك إذا كنت لا تريد أن يتم إزعاجك ، فيمكنك إيقاف تشغيله.

وتتضمن قائمة الهواتف التي تتلقى التنبيه تلك التي تعمل بنظام Android 11 أو أحدث أو iOS 14.5 أو أحدث، وهذا يعني أن جميع الأجهزة الجديدة التي تم شراؤها في السنوات القليلة الماضية ، بغض النظر عن الشركة المصنعة لها ، يجب أن تنطلق عندما تطلق الحكومة الإنذار، ويجب أيضًا تنبيه الأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى التي لها اتصالات خلوية عندما يحين الوقت.