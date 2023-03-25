شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتخذ إجراءات "تتبع" جديدة للموظفين بعد عودتهم للمكاتب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت أبل تحديات في إعادة الموظفين إلى المكاتب بعد إغلاق COVID-19 للوباء، حيث نفذت خطة مختلطة العام الماضي حيث جعلت من إلزامي لجميع الموظفين العمل في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع، ويبدو الآن أن الشركة تتخذ نهجًا أكثر صرامة في تطبيق سياستها على العودة إلى المكتب.

ووفقًا لـ Zoe Schiffer من مجلة Platformer ، فإن أبل تتعقب حضور موظفيها من خلال سجلات الشارات، حيث يجب على الموظفين التمرير السريع لدخول مقر الشركة، وأولئك الذين يفشلون في الحضور إلى المكتب ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع سيواجهون إجراءات تأديبية.





سياسة الحضور الخاصة بشركة أبللم تكن التقارير عن التضييق على الحضور مفاجأة كبيرة، ففي شهر يونيو من العام الماضي، طلب تيم كوك من العمال العودة إلى المكتب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والتي تم تعديلها لاحقًا إلى يومين والسماح للفرق باتخاذ القرار في اليوم الثالث، ومع ذلك، قاوم موظفو أبل قرار الشركة باستئناف العمل في المكتب، قائلين إنهم أظهروا "عملًا استثنائيًا" خلال أكثر من عامين من ترتيبات العمل المرنة.

وأشار شيفر إلى أن السياسة يتم اتباعها فقط في بعض الإدارات وليست بالضرورة سياسة على مستوى الشركة.





خفض التكاليف في أبلفي رسالته الإخبارية الأخيرة ، Power On ، قال مارك غورمان من Bloomberg إن أبل نفذت العديد من إجراءات خفض التكاليف ، بما في ذلك فرض سياسات حضور أكثر صرامة في المكاتب، ويقال إن مديري أبل أصبحوا أكثر يقظة بشأن مراقبة حضور الموظفين ويراقبون عن كثب ما إذا كان الموظفون يلتزمون بجداول عملهم. وأضاف أن هذه السياسة الجديدة أثارت قلق بعض الموظفين الذين يخشون أن تؤدي إلى إنهاء خدمتهم إذا فشلوا في تلبية متطلبات الحضور.

وتدقق أبل أيضًا عن كثب في الحضور وساعات عمل موظفي المتجر. بالإضافة إلى ذلك ، تخلت الشركة عن سياسة "الوقت المرضي الخاص" لأولئك الذين يحتاجون إلى إجازة لأسباب تتعلق بـ COVID، بدلاً من ذلك ، تطلب من الموظفين استخدام وقت المرض المعتاد.