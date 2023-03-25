شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: فرض "رسوم الشبكات" لن يحل المشاكل المالية لشركات الاتصالات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت شركة Meta Platforms عن أقوى انتقاداتها حتى الآن لضغط من جانب مشغلي الاتصالات في الاتحاد الأوروبي لجعل عمالقة التكنولوجيا تتحمل بعض تكاليف الشبكة، قائلة إن الخطة ليست الحل لمشاكلهم المالية كما أنها تتجاهل الاستثمارات الضخمة لشركات التكنولوجيا.

وقد ضغط العديد من المشغلين على مدى عقدين من الزمن على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة للمساهمة في 5G ونشر النطاق العريض، ويقول المشغلين إنه نظرًا لأنهم يمثلون أكثر من نصف حركة مرور البيانات على الإنترنت ، فإن شركة Alphabet's Google و Apple و Meta و Netflix و Amazon و Microsoft يجب أن تساهم بمليارات اليورو من تكاليف البنية التحتية.

فيما كتب كيفين سالفادوري ، نائب رئيس ميتا للشبكة وبرونو سيندون مارتن ، مديرها ورئيس مختبرات الواقع اللاسلكية ، في منشور بالمدونة: "نحن ندرك التحديات المالية التي يواجهها مشغلو الاتصالات الأوروبيون الآن بعد عقود من الأداء القوي".

وقالوا "ومع ذلك ، فإن المقترحات التي قدمتها بعض شركات الاتصالات الأوروبية لفرض رسوم الشبكة على مزودي تطبيقات المحتوى (CAPs) مثل ميتا ليست هي الحل"، واضافو "مقترحات رسوم الشبكة مبنية على فرضية خاطئة لأنها لا تدرك القيمة التي تخلقها CAP للنظام البيئي الرقمي ، ولا الاستثمارات التي نقوم بها في البنية التحتية التي تدعمها."

وأشاروا إلى عشرات المليارات من اليورو التي تستثمر Meta في تطبيقاتها ومنصاتها مثل Facebook و Instagram و Quest والتي بدورها تخلق الطلب الذي يسمح لمشغلي الاتصالات بفرض رسوم على الأشخاص مقابل الوصول إلى الإنترنت.

وأشار ميتا إلى أكثر من 880 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك حوالي 120 مليار دولار سنويًا من 2018 إلى 2021 ، والتي استثمرتها شركات التكنولوجيا بشكل جماعي ، مما يوفر لمشغلي الاتصالات حوالي 6 مليارات دولار سنويًا.

ورفضت حجج مزودي خدمات الاتصالات بأن توسيع العوالم الافتراضية المشتركة التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت ، من شأنه أن يجهد قدرة البنية التحتية، وقال سالفادوري ومارتن: "لكن هذا هراء. تطوير metaverse لن يتطلب من مشغلي الاتصالات زيادة النفقات الرأسمالية من أجل استثمار أكبر في الشبكة".