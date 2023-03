شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين خدمة الألعاب Xbox Game Pass وPlayStation Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استثمرت شركات الألعاب بشكل كبير في خدمات الاشتراك في الألعاب لوحدات تحكم PlayStation و Xbox، ويكون هذا الأمر كاشتراك Netflix يسمح للاعبين بدفع رسوم شهرية للوصول إلى مئات الألعاب.

ويتوفر Game Pass من Microsoft على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي، ولديه أيضًا خيار لبث الألعاب إلى الأجهزة المحمولة، ويمكن للأعضاء الوصول إلى العديد من العناوين الشهيرة، بما في ذلك جميع ألعاب Microsoft Studio الجديدة تمامًا في نفس اليوم الذي تصل فيه إلى المتاجر.

كما تقدم خدمة PlayStation Plus ميزات مماثلة لأصحاب وحدات التحكم في PlayStation، ولكنها تفتقر إلى إصدارات اليوم الأول ودعم البث عبر الهاتف المحمول.

يمكن للاعبين الذين يلعبون مباشرة على أي وحدة تحكم استخدام الخدمة التي تتوافق مع أجهزتهم فقط، ولكن يمكن لمالكي أجهزة الكمبيوتر استخدام ميزة الألعاب السحابية لأي من الخدمتين.

إذا كنت تريد الاختيار بين نظام PlayStation أو Xbox، فإن فهم إيجابيات وسلبيات كل خدمة قد يساعد في توجيهك نحو واحدة أو أخرى، ونرصد لك وفقا لما ذكره موقع "business insider" أبرز الاختلافات.





Xbox Game Pass مقابل PlayStation Plus: خيار اللاعبين المتعددين عبر الإنترنت تشتمل جميع عضويات PlayStation Plus على دعم اللاعبين المتعددين عبر الإنترنت، ولكن يتعين على أعضاء Game Pass الدفع مقابل أعلى مستوى، Game Pass Ultimate، للعب عبر الإنترنت باستخدام خطتهم، كما أنه بخلاف ذلك، يحتاج لاعبو Xbox إلى عضوية Xbox Live Gold منفصلة لفتح اللعب عبر الإنترنت.

تعمل خطط PlayStation Plus أيضًا على فتح الدعم للنسخ الاحتياطي للعبة PlayStation المحفوظة في السحابة، وفي الوقت نفسه، يتم تضمين دعم الحفظ السحابي مجانًا لجميع مالكي Xbox، لذلك لا تحتاج إلى Game Pass لاستخدام هذه الميزة.

كما أنه بخلاف Xbox Game Pass، يتمتع جميع أعضاء PlayStation Plus أيضًا بالقدرة على مشاركة شاشتهم مع مالكي وحدة تحكم PlayStation الآخرين عبر الإنترنت باستخدام ميزة تسمى Share Play.

يتيح لك ذلك ممارسة ألعاب متعددة اللاعبين كما لو كنت تلعب في وضع عدم الاتصال، ومشاركة الألعاب مع الأصدقاء الذين قد لا يكون لديهم نسختهم الخاصة.





Xbox Game Pass مقابل PlayStation Plus: الألعابتتمثل النقاط الرئيسية لـ Game Pass وPlayStation Plus في مكتبات الألعاب القابلة للتنزيل، يتضمن كلا النظامين الوصول إلى مئات العناوين، لكن كل منهما يتخذ مناهج مختلفة مع كتالوجاتهما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإصدارات الجديدة.

التزمت Microsoft بإضافة كل لعبة جديدة من ألعاب Xbox Studios إلى Game Pass في نفس اليوم الذي يتم فيه إصدارها في المتاجر، بينما ينتظر بلاى ستيشن عدة أشهر مع إصداراته البارزة، مثل Horizon: Forbidden West، إلى PlayStation Plus Extra و Premium.

يوفر Xbox Game Pass أيضًا توفرًا لليوم الأول للعناوين المستقلة المرتقبة مثل Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge والألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت مثل Outriders.

بدأ PlayStation Plus في إضافة بعض الألعاب المستقلة إلى الكتالوج الخاص به في نفس اليوم الذي تم إصداره فيه، مثل Stray و Tchia، ولكن هناك عدد أقل من الألعاب الجديدة التي يتم إدخالها إلى الخدمة.

نظرًا لأن Game Pass متاح أيضًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows، فإن بعض الألعاب توفر إمكانية اللعب عبر الأنظمة الأساسية والحفظ السحابي المشترك، ومع ذلك، هناك عدد قليل من عناوين Game Pass المتوفرة فقط على وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي، وليس كلاهما.

كما أنه لدى كل من PlayStation Plus و Game Pass شراكات مع ناشرين آخرين في الصناعة، حيث يحصل مشتركو Game Pass Ultimate و Game Pass PC على إمكانية الوصول إلى EA Play، وهو اشتراك من Electronic Arts يتضمن امتيازات مثل Madden 23 و Need for Speed و The Sims و Star Wars.

توفر Game Pass أيضًا مزايا لمحبي Riot Games، مثل فتح جميع الأبطال في لعبة الكمبيوتر الشعبية League of Legends.

فيما يتمتع أعضاء PlayStation Plus بإمكانية الوصول إلى كتالوج Ubisoft + Classics، وهي خدمة اشتراك تتضمن ألعابًا من سلسلة Assassin's Creed و Far Cry و Tom Clancy.