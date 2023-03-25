شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقة الرياح تتعافى من ركود عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعافى صناعة طاقة الرياح من ركود مقلق فى عام 2022، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن BloombergNEF انخفض النمو فى القدرة العالمية - التي تشمل الرياح البحرية والبرية - بنسبة 15% العام الماضي، وكان التراجع في منشآت الرياح البحرية الجديدة أكثر حدة حيث انخفض بنسبة 46%عن عام 2021.

وحتى العام الماضى، بدت الرياح مواتية لهذه الصناعة، وأصبحت التوربينات أرخص بكثير خلال العقدين الماضيين، وتضع الحكومات أهدافًا لجلب المزيد من الطاقة المتجددة عبر الإنترنت، وفي غضون سنوات قليلة من المتوقع أن تهيمن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية على نمو قطاع الطاقة العالمى، وفقًا لتقرير theverge.

ومع ذلك، بعد عامين من النمو القياسي في بداية العقد أثرت قيود سلسلة التوريد وعدم اليقين التنظيمى على صناعة الرياح فى عام 2022. وأضاف المطورون 86 جيجاوات من توربينات الرياح على مستوى العالم العام الماضى مقارنة بنحو 100 جيجاوات فى عامى 2020 و2021.

ويقول أوليفر ميتكالف، رئيس أبحاث الرياح في BloombergNEF (BNEF): "إنها بالتأكيد علامة تحذير للحكومات في جميع أنحاء العالم حتى مع زيادة الطموح الحكومي ، نشهد تباطؤ الإضافات الجديدة على الأرض والطموح ليس كافياً.

وضرب التضخم المصنعين ومطوري المشاريع بشدة العام الماضى، وأدى ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الأساسية بما في ذلك الفولاذ والراتنج، إلى زيادة تكلفة إكمال المشاريع، وتم حبس الكثير من اللاعبين في الصناعة في عقود قديمة لم تأخذ في الاعتبار تلك العقبات.

ويقول ميتكالف: "ترك هذا صانعي توربينات الرياح في مكان صعب ، حيث اضطروا إلى تقديم الأسعار التي وافقوا عليها سابقًا في بيئة تكلفة أعلى بكثير، وطالت هذه المشاكل المطورين الذين حاول بعضهم إعادة التفاوض بشأن العقود مع المرافق بسبب ارتفاع التكاليف.

وبدأت ضغوط الأسعار في التراجع ، لكن كان على القطاع أيضًا أن يقلق بشأن فقدان الحوافز الضريبية التي كانت نعمة كبيرة للصناعة ، خاصة في الصين والولايات المتحدة، وتعتبر هاتان الدولتان هما أكبر أسواق طاقة الرياح وكانتا مسئولتين أيضًا عن الكثير من التراجع في المنشآت العام الماضي.

وأنهت الصين دعمًا وطنيًا للمشاريع الخارجية في نهاية عام 2021، وقد أدى ذلك إلى دورة ازدهار وكساد حيث حاول المطورون الاستفادة من الدعم في عام 2021 ثم تباطأ في عام 2022، وفي الولايات المتحدة يوجد ائتمان ضريبي رئيسي لمشاريع طاقة الرياح من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2022، ولحسن الحظ بالنسبة للقطاع فإن قانون خفض التضخم الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في أغسطس الماضي مدد تلك الائتمانات.

وعززت إدارة بايدن أيضًا جهودها لجلب الرياح البحرية إلى المزيد من السواحل على طول الولايات المتحدة ، حيث قامت ببيع عقود إيجار لمزارع الرياح قبالة سواحل نيويورك ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية وكاليفورنيا ولدى هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة مشاريع كبيرة قيد التنفيذ أيضًا ، كما هو الحال بالنسبة للأسواق الجديدة مثل تايوان وفرنسا، وتقول شركة Metcalf أنها واثقة من أن منشآت الرياح البحرية ستنتعش هذا العام ويمكن أن تشهد نموًا قياسيًا مرة أخرى.

ومع ذلك، لن يكون الإبحار سلسًا تمامًا مع وجود نقص يلوح في الأفق في السفن القادرة على تركيب توربينات عملاقة في البحر خارج الصين ، ولا تزال هناك تأخيرات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالسماح للمشاريع وتوصيلها بالشبكة، واحتجت مجتمعات وقبائل الصيد على المشاريع التي تمضي قدمًا دون معالجة المخاوف بشأن كيفية تأثير مزارع الرياح على ثقافاتهم وبيئتهم.

وهذه كلها رياح معاكسة سيتعين على الصناعة والحكومات مواجهتها قبل أن تنطلق طاقة الرياح حقًا، وفى الوقت الحالي تشكل أقل من 7% من توليد الكهرباء فى العالم.