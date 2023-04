شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ Rocket Lab ينطلق بقمرين صناعيين بعد عاصفة شمسية غير متوقعة.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر إطلاق صاروخ Rocket Lab في صباح اليوم الجمعة (24 مارس) 90 دقيقة بسبب عاصفة مغناطيسية أرضية قوية غير متوقعة لم يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية، لكنه انطلق في النهاية دون حدوث عوائق من موقع إطلاق الشركة في نيوزيلندا.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، أرسلت المهمة التي أطلق عليها اسم "The Beat Goes On" قمرين صناعيين لرصد الأرض مملوكين لشركة BlackSky ومقرها سياتل إلى مدار أرضي منخفض.

بعد حوالي 19 دقيقة من الإقلاع، أكدت شركة Rocket Lab على المرحلة الأولى من Electron في المحيط الهادئ بعد هبوطها على المظلات، وسيستعيد مهندسو الشركة المرحلة وينقلونها على متن سفينة إلى مرافق Rocket Lab على الشاطئ لفحصها وإعادة استخدامها في المستقبل.

كانت العاصفة الجيومغناطيسية التي تسببت في تأخير الإطلاق، وفقًا لخبراء الطقس الفضائي، هي الأقوى في ست سنوات، حيث وصلت إلى مستوى G4 على مقياس العاصفة الجيومغناطيسية من 5 درجات، وكانت شدة العاصفة غير متوقعة على الإطلاق.

توقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وهي الهيئة الرائدة في العالم للتنبؤ بالطقس الفضائي، حدثًا صغيرًا في G2 قبل يوم واحد من الإطلاق.

كما أن العواصف الجيومغناطيسية ناتجة عن رشقات نارية مكثفة من الرياح الشمسية، وهي تيارات من الجسيمات المشحونة من الغلاف الجوي للشمس.

عندما تتفاعل هذه الجسيمات مع الغازات في الغلاف الجوي للأرض، فإنها تغير كثافة الغلاف الجوي، مما قد يسبب مشاكل للأقمار الصناعية في المدارات الأرضية المنخفضة.

فقدت SpaceX في العام الماضى مجموعة من 40 قمراً صناعياً من Starlink بعد إطلاقها في عاصفة مغنطيسية أرضية صغيرة نسبيًا، ومع ذلك، بدا أن إطلاق الصاروخ الحالى قد تجنب مصيدة الطقس الفضائي وتم إطلاق القمرين الصناعيين بنجاح من المرحلة العليا للصاروخ بعد 54 و 55 دقيقة من الإقلاع على التوالي.

يتجه قمرا BlackSky إلى مدار دائري بارتفاع مستهدف يبلغ 280 ميلاً (450 كيلومترًا)، وسينضمون إلى 14 قمر صناعى في كوكبة أقمار الشركة، حيث تم إطلاق تسعة منها أيضًا بواسطة Rocket Lab.