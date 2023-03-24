شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يقضى رائد فضاء مسلم شهر رمضان فى المحطة الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل رائد فضاء إماراتي ببداية شهر رمضان في المدار، حيث وصل رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الفضاء في 2 مارس بعد إطلاقه في المدار على متن صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس في مركبة كرو دراجون الفضائية، ويعمل على متن محطة الفضاء الدولية لمدة نصف عام قادم في أول مهمة طويلة الأمد يقوم بها رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.



ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، كتب النيادي على تويتر أثناء مشاركته مقطع فيديو من مشاهدته المذهلة للأرض والقمر والزهرة من محطة الفضاء الدولية: "رمضان مبارك.. أتمنى لكم شهر حافل بالبركات".



قد لا يصوم النيادي لأسباب عملية، حيث تحدث النيادي عن حكم السفر والصيام خلال مؤتمر صحفي قبل الرحلة يوم 25 يناير: "يُسمح لنا بالفعل بتناول ما يكفي من الطعام لمنع أي تصعيد لنقص الطعام أو التغذية أو الترطيب".

وأضاف أن أولويته ستكون خدمة المهمة، لأنه لا يمكنه القيام بأنشطة يمكن أن تعرض المهمة للخطر أو ربما تعرض أفراد الطاقم للخطر.



ويعد النيادي ليس أول رائد فضاء يحتفل بشهر رمضان في الفضاء، حيث وصل أول مسلم على الإطلاق إلى الفضاء، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود من المملكة العربية السعودية، في نهاية الشهر الكريم في 17 يونيو 1985، في مهمة مكوك الفضاء STS-51G التي تستغرق أسبوعًا.



كما أنه من المقرر أن يجري رائد الفضاء الإماراتي 19 تجربة مخصصة حول مواضيع مثل آلام الظهر، وبيولوجيا النبات، وصحة القلب والأوعية الدموية، وعلوم المواد، والإشعاع، والنوم، والسوائل، ومن المقرر أيضًا إجراء تجربتين توعية مع الطلاب للنظر في خلايا الفم والأسنان في الفضاء، جنبًا إلى جنب مع تدفق الدم.



وقال النيادي إنه لا يزال يتأقلم مع الطفو في الفضاء، لكنه يستمتع بهذه العملية، معلقا "ما زلت أتأقلم، ما زلت أتعلم، لكن آمل أن أعزز مهاراتي في الأيام المقبلة."