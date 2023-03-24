شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اشتراكات "تويتر بلو" متاحة الآن فى جميع أنحاء العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تويتر أن "تويتر بلو" متاح الآن في جميع أنحاء العالم دفع اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا (11 دولارًا إذا قمت بالتسجيل من خلال تطبيق iOS) وستحصل على علامة الاختيار الزرقاء بلو التي لم تعد خاصة بالإضافة إلى التغريدات المكونة من 4000 حرف وترتيب أعلى فى الردود وتحرير المنشورات وامتيازات أخرى، وفقًا لتقرير engadget.

وفى غضون ذلك، يمكن للمنظمات متابعة علامة أكثر فائدة بجانب أسمائها، حيث بدأ Twitter فى قبول طلبات العلامات الرمادية التي تتحقق من المسئولين الحكوميين والمنظمات وما يعادلها فى المؤسسات متعددة الأطراف.

كما قد تتخيل أن المعايير أكثر صرامة حيث يجب على المتقدمين استخدام إما بطاقة الهوية الحكومية الخاصة بهم أو عنوان بريد إلكتروني صالح، ويجب عليهم وصف وظائفهم، ويمكن للشركات بالفعل التقدم بطلب للحصول على علامات الاختيار الذهبية.

وتم إطلاق Twitter Blue الجديد في نوفمبر، لكنه سرعان ما واجه مشاكل نظرًا لأن علامة الاختيار كانت تبدو كما هي سواء كنت قد دفعت مقابلها أو كنت مستخدمًا قديمًا تم التحقق منه ، فقد استخدم الأشخاص العضوية بسرعة لانتحال شخصيات بارزة، وسرعان ما حظر Twitter حسابات العلامة التجارية الجديدة من الاشتراك فى Blue، واضطر إلى إعادة إطلاق المستوى في ديسمبر بعلامات اختيار ذهبية ورمادية فى السحب.

وقد يكون النشر العالمي ضروريًا لتعزيز شعبية Blue وفقًا لمصدر تسريب، ورد أن الخيار المدفوع كان يضم 180 ألف مشترك فقط في الولايات المتحدة اعتبارًا من منتصف يناير، ويقال إن الرئيس التنفيذي Elon Musk يريد أن يأتي نصف إيرادات Twitter من الاشتراكات، وهذا يتطلب الوصول إلى جمهور واسع، والآن لا يتعلق الأمر بمسألة التوافر بل أكثر مما إذا كان عدد كافٍ من المستخدمين سيأخذون في الاعتبار الميزات الإضافية التي تستحق الإنفاق.