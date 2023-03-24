شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لإنفاق مليار دولار سنويًا لإنتاج الأفلام والمزيد من المسرحيات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ آبل خطوة جديدة لتعزيز ملف منصة البث الخاصة بها وتتضمن القيام بدفع أكبر إلى المسارح المادية فى السنوات القادمة.

وذكرت بلومبرج أن شركة آبل تخطط لإنفاق مليار دولار سنويًا لإنتاج المزيد من الأفلام الأصلية التي سيكون لها إصدارات مسرحية في آلاف دور السينما التي تعمل لمدة شهر كحد أدنى، وهي خطوة تهدف إلى جعل الجماهير معتادة على التفكير في استوديوهات Apple وApple TV Plus كلاعبين جادين في لعبة الفيلم، بينما لم يتم الانتهاء من أي خطط أو الإعلان عنها حتى الآن.

ويُقال إن شركة Apple وهى جديدة نسبيًا في مجال إطلاق مشاريعها في دور السينما على نطاق واسع كانت تجرى محادثات مع استوديوهات أخرى حول الشراكات التى تهدف إلى تسهيل العملية اللوجستية.

ويقال إن فيلم الإثارة Argylle الذي أخرجه Matthew Vaughn وبطولة Dua Lipa و Henry Cavill ، وفيلم Ridley Scott's Napoleon عن الدراما التاريخية بطولة Joaquin Phoenix ، يتم النظر فيهم ضمن الموجة الأولى من ميزات Apple التي ستستمر لمدة شهر على الأقل في المسارح.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها شركة آبل صورها في المسارح التقليدية ، وقد أعلنت أمازون مؤخرًا عن نيتها الخاصة لاستثمار مليار دولار سنويًا في الأفلام التي سيكون لها إصدارات مسرحية، لكن التقارير تأتي في وقت كان فيه القائمون على البث في جميع المجالات يعيدون تقييم الإنفاق على المحتوى الخاص بهم من أجل العمل على تحقيق ربحية مستدامة ، وقد أشارت شركة Netflix المنافسة إلى أنها قد لا تكون جاهزة للدخول في دور العرض .