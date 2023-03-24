شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يلغى علامة التوثيق الزرقاء بداية من أبريل ويمنحها فقط لمشتركى Blue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة تويتر ستزيل جميع علامات التوثيق الزرقاء القديمة من الحسابات التى تم توثيقها، حيث، أعلن تويتر أنه سيبدأ في "إنهاء" برنامجه القديم للتحقق لمنح علامة "التوثيق" للمستخدمين بحسب موقع The verge الامريكي، وقد شارك موقع التدوين المصغر المملوك لـ إيلون ماسك تغريدة للإعلان عن أنه سيزيل جميع "علامات التوثيق القديمة التي تم التحقق منها" بدءًا من 1 أبريل.

ويصل هذا الجدول الزمني الجديد لإنهاء علامات الاختيار القديمة حيث يقول تويتر إنه قد طرح الآن اشتراكات تويتر Blue على مستوى العالم، ومع ذلك ، لا تزال العديد من الميزات الموعودة مفقودة من خدمة الاشتراك.





ماذا يعني ذلك للمستخدمينفي التغريدة ، طلبت منصة التواصل الاجتماعي أيضًا من مستخدميها الدفع مقابل اشتراكات تويتر Blue إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بعلامة الاختيار الزرقاء الخاصة بهم، ذكرت الشركة أيضًا أن الشركات ستحتاج أيضًا إلى الدفع مقابل علاماتها الزرقاء ويمكنها الاشتراك في برنامج "المنظمات التي تم التحقق منها".

وتحتاج حسابات تويتر التي تستخدمها العلامات التجارية أو الكيانات الحكومية التي لديها التحقق من عدم التحقق باللون الأزرق إلى التقدم بطلب للحصول على تويتر Blue، وسيتم تطبيق علامات الاختيار الرمادية للهيئات / المسؤولين الحكوميين بينما سيتم تقديم علامات الاختيار الذهبية للشركات التي من المتوقع أن تصل بسعر باهظ.





لماذا يزيل تويتر علامات التجزئة الزرقاء "القديمة"منذ نوفمبر 2022 ، يعمل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على إزالة علامات الاختيار الزرقاء "القديمة" أو شارات التحقق التي تم منحها بموجب القواعد السابقة لتويتر، وقد ذكر الملياردير سابقًا أن هذه القراد الأزرق ستزول "في الأشهر المقبلة".

ويدعي ماسك أن علامات التحقق هذه تم منحها بطريقة "فاسدة وغير منطقية"، ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، أضاف تويتر لافتة ضخمة تعلن عن التغيير القادم في الجزء العلوي من أحد الجداول الزمنية لمراسلها المعتمد.