شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساعد ChatGPT مايكروسوفت فى مواجهة جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع تكامل تقنية OpenAI في "بينج" المملوك لشركة مايكروسوفت الناس إلى محرك البحث قليل الاستخدام وساعده على التنافس بشكل أفضل مع شركة جوجل الرائدة في السوق في نمو زيارات الصفحات، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات Likeweb.

وأظهرت البيانات حتى 20 مارس أن زيارات الصفحة على "بينج" ارتفعت بنسبة 15.8% منذ أن كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن نسختها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في 7 فبراير، مقارنة مع انخفاض بنسبة 1% تقريبًا لمحرك البحث المملوك لشركة ألفابت.

والأرقام هي علامة مبكرة على الريادة التي اتخذها صانع ويندوز في سباقه سريع الحركة مع جوجل لهيمنة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بفضل التكنولوجيا وراء "شات جي بي تي"، كما أنها تؤكد على فرصة نادرة لشركة مايكروسوفت لتحقيق تقدم في سوق البحث الذي يزيد عن 120 مليار دولار، حيث كانت جوجل هي اللاعب المهيمن لعقود من الزمن بحصة تزيد عن 80%.

جيل لوريا ، المحلل في D.A. قال Davidson & Co إنه يتوقع أن تحصل بينج على حصة سوقية في البحث خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت جوجل في تأخير دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجها.

بينما كان Bing AI متاحًا لمعظم المستخدمين حول العالم منذ فبراير، بدأت جوجل الإصدار العام لبرنامج chatbot Bard الخاص بها يوم الثلاثاء فقط.

قال لوريا: "تمتلك بينج أقل من عُشر حصة جوجل في السوق، لذا حتى إذا حولت 1% أو 2% من المستخدمين، فسيكون ذلك مفيدًا ماديًا لـ Bing و Microsoft".

وارتفعت أيضًا تنزيلات تطبيقات Bing ثماني مرات على مستوى العالم بعد تكامل الذكاء الاصطناعي ، وفقًا لشركة أبحاث التطبيقات داتا إيه أى، وأظهرت البيانات أن تنزيلات تطبيق بحث جوجل تراجعت بنسبة 2% في نفس الفترة.

وقال بعض المحللين، إن جوجل التي أطاحت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بزعيمة ياهو في ذلك الوقت لتصبح لاعب البحث المهيمن، يمكن أن تتغلب على النكسات المبكرة للحفاظ على ريادتها.

وقال يونج جاي جيونج، المحلل في Mirae Asset Securities في كوريا الجنوبية ، في إشارة إلى كيف ساعدتها خوارزمية جوجل في التغلب على محرك بحث ياهو : "يمكن أن تتمتع خوارزمية الترتيب في جوجل بميزة تنافسية على منافسيها".