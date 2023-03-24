شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين التصفح الآمن المحسن لحساب جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة جوجل للمستخدمين خيار تحسين أمان حساباتهم من خلال تمكين ميزة تسمى "التصفح الآمن المحسن"، تم تصميم هذه الميزة للمساعدة في حماية حسابات المستخدمين من التهديدات المختلفة عبر الإنترنت مثل هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.

يضيف طبقة إضافية من الأمان إلى تجربة التصفح من خلال فحص كل موقع تزوره مقابل قائمة بالمواقع الخطرة المعروفة والتنبيهات إذا اكتشف أي شيء مريب.

إليك كيفية تمكين التصفح الآمن المحسن لحساب Google الخاص بك.

تستخدم جوجل بعض بيانات التصفح حتى تعمل هذه الميزة.

وفقًا لصفحة الدعم الرسمية، فإن التصفح الآمن المحسّن لحسابك يتحقق من المخاطر:

عناوين URL

التحميلات

ملحقات المستعرض

معلومات النظام

عينة صغيرة من الصفحات





ماذا يحدث عند تشغيل التصفح الآمن المحسن

توفير فحص أمني في الوقت الفعلي لتحذيرك أو حظر مواقع الويب والتنزيلات والإضافات الخطرة.

تحسين قدرة جوجل على اكتشاف التصيد والبرامج الضارة والحماية منها لك ولجميع الأشخاص على الويب.

يمنحك حماية أفضل من الروابط الخطيرة عبر تطبيقات Google.





المتطلبات المسبقة

قبل أن تتمكن من تمكين التصفح الآمن المحسّن، يجب أن يكون لديك حساب جوجل وتسجيل الدخول إليه.

افتح حساب جوجل الخاص بك وانقر فوق خيار الأمان من العمود الأيسر.

مرر إلى "التصفح الآمن المحسن لحسابك".

حدد إدارة التصفح الآمن المحسن.

قم بتشغيل التصفح الآمن المحسن أو إيقاف تشغيله.

لاحظ أن تمكين التصفح الآمن المحسن لحسابك سيؤدي تلقائيًا إلى تمكين التصفح الآمن المحسن في كروم المرتبط بنفس حساب جوجل.

إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل التصفح الآمن المحسن، فيمكنك اتباع نفس الخطوات لإيقاف تشغيله.

لاحظ أن استكمال هذا التغيير في الإعداد سيستغرق ما يصل إلى 24 ساعة.