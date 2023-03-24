شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن أن يؤثر هذا الخطأ فى Apple Music على مستخدمى آيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمستخدمين الوصول إلى آبل ميوزيك، وهي خدمة البث الصوتي للشركة، للاستماع إلى الموسيقى عند الطلب أو قوائم التشغيل الحالية، حيث طورت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها هذه المنصة المتوافقة مع جميع أجهزة آبل بما في ذلك - آيفون وآيباد وماك بوك و Apple TV و HomePod وغيرها.

لكن بعض التقارير تزعم أن خدمة بث الموسيقى هذه تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية لبعض المستخدمين.

وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، اشتكى العديد من مستخدمي آبل ميوزيك من خطأ جديد في Reddit.

أبلغ المستخدمون أن هذا الخطأ الجديد يعرض بشكل عشوائي قوائم تشغيل الأشخاص الآخرين في مكتبات الموسيقى الخاصة بهم في تطبيق آبل ميوزيك.





خطأ Apple Music: الأجهزة المتأثرة

تشير التقارير أيضًا إلى أن قوائم التشغيل غير المعروفة تظهر فقط في تطبيق الموسيقى لجهاز آيفون.

ولا يزال تطبيق آبل ميوزيك على macOS غير متأثر.

بدأت التقارير حول هذا الخطأ في الظهور لأول مرة في فبراير. يشير هذا إلى أن المشكلة قد تكون متعلقة بتحديث iOS 16.3.1. تضمن آخر تحديث لنظام iOS أيضًا إصلاحًا للأخطاء لإعدادات آي كلاود.

كيف يؤثر هذا الخطأ في Apple Music على المستخدمين؟

وفقًا للتقرير ، قام مستخدم Reddit (adh1003) بتجميع عدة تقارير من المستخدمين.

لقد اشتكى هؤلاء المستخدمون من ظهور قوائم تشغيل غريبة في تطبيقاتهم لا يمكنهم التعرف عليها. يذكر التقرير أن بعض مستخدمي Reddit الآخرين يواجهون أيضًا مشكلة مماثلة.

في بعض الحالات ، أبلغ المستخدمون عن دمج قوائم التشغيل غير المعروفة مع قوائم التشغيل الحالية الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه ، في حالات أخرى ، اختفت قوائم التشغيل الخاصة بالمستخدمين أو تم استبدالها بقوائم تشغيل غير معروفة.

علاوة على ذلك ، ادعى بعض المستخدمين أيضًا أنه تم اختراق حسابات آبل الخاصة بهم.

يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون السبب الأكثر احتمالية لمشكلة آبل ميوزيك مشكلة غير محددة في خادم iCloud الخاص بالشركة.