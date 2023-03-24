شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: الغبار الفضائى يمكنه حمل حياة غريبة عبر المجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن علماء الأحياء الفلكية يجب أن يفحصوا الغبار الفضائي وغيره من حطام الكواكب الخارجية للبحث عن وجود حياة خارج الأرض.

وفقًا للدراسة ، التي أعدها تومونوري توتاني ، أستاذ علم الفلك بجامعة طوكيو، يمكن أن يصل ما يصل إلى 100 ألف قطعة من جزيئات الغبار الحاملة للحياة إلى الأرض كل عام.

وعندما يصطدم كويكب كبير بكوكب ما ، يمكن أن يكون للتأثير تداعيات كونية - فقط اسأل الديناصورات. (أو لا تنقرض ، ماتت بسبب صخرة فضائية ضربت الأرض منذ 66 مليون سنة .) ويمكن لهذه الاصطدامات الكارثية أن تخلق فوهات بحجم نصف الكرة وتنشر الحطام عبر الكواكب بأكملها وخارجها إلى الفضاء بين النجوم، وفقا لتقرير space.

وفي الورقة الجديدة التى نُشرت على الإنترنت في المجلة الدولية لعلم الأحياء الفلكي ، يرى توتاني أن الحطام المقذوف في الفضاء من تأثير كبير بدرجة كافية على كوكب مأهول بالحياة يمكن أن يحمل معه دليلًا على تلك الحياة في الفضاء.

ومن الناحية النظرية ، يمكن الحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة المتحجرة أو غيرها من مؤشرات الحياة على مقذوفات الكواكب لأنها تبتعد عن كوكبها الأصلي ، في انتظار بقائها على قيد الحياة في البيئة القاسية للفضاء الخارجي، ويمكن لبعض جسيمات الحطام هذه أن تجد طريقها إلى أسطح الكواكب الأخرى التي تحافظ على الحياة ، مثل الأرض ، حيث يمكن أن تؤسس موطئ قدم - أو ربما ، يمكن دراستها بحثًا عن دليل على وجود حياة فضائية .

وتتشابه هذه الفكرة في بعض النواحي مع فرضية البانسبيرميا ، التي تفترض أن الحياة موجودة في كل مكان وتنتشر في جميع أنحاء المجرة من جسم كوكبي إلى آخر.

ويستشهد توتاني بهذا بالقرب من بداية ورقته البحثية ، جنبًا إلى جنب مع ملاحظة أن نيازك المريخ تم العثور عليها هنا على الأرض، وقال توتاني : "تستكشف ورقي هذه الفكرة باستخدام البيانات المتاحة حول الجوانب المختلفة لهذا السيناريو.

ولا يمكن إخراج كل الحطام من كوكب خارج المجموعة الشمسية بسرعة كافية بحيث لا يهرب فقط من جاذبية كوكبه ولكن أيضًا النجم المضيف لذلك الكوكب ؛ بل يجب أن يكون الهاربون صغارًا، ويحسب توتاني أن الشظايا حول ميكرومتر واحد (واحد على جزء من ألف من المليمتر) وستكون كبيرة بما يكفي لاستضافة شيء مثل كائن حي وحيد الخلية ، وصغيرة بما يكفي للوصول إلى السرعات بين النجوم.