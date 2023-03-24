تكنولوجيا: جهاز Huawei MatePad 11 للعام 2023 ينطلق بمعالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الصيني هواوي في الحدث الذي انطلق مؤخراً في السوق الصيني جهاز Huawei MatePad 11 للعام 2023 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 870، ونظام تشغيل HarmonyOS.

يتميز جهاز Huawei MatePad 11 للعام 2023 بشاشة LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 16:10، وكثافة عرض 275 بيكسل لكل إنش.

ويدعم الشاشة طبقة زجاجية تقليدية أو إختيار أخر في شاشة بطبقة معتمة، ويمكن أن تحاكي عرض الصفحات التقليدية عبر إختيار مستويات منخفضة من التباين، كما تدعم الشاشة عرض مقاوم للإنعكاس، وتجربة أفضل في إستخدام قلم stylus.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 870، وينطلق بواجهة HarmonyOS 3.1، ويضم بطارية بقدرة 7250 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

كما يضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل في الإطار الجانبي، ويتميز الجهاز بسماكة 7.2مم، ووزن 480 جرام.

ويتوفر النموذج الرئيسي من Huawei MatePad 11 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت بسعر 335 دولار.

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