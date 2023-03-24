تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Huawei Mate X3 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Huawei Mate X3 الذي ينطلق بتصميم خفيف مقاوم للماء.

ينطلق Mate X3 بتصميم خفيف بوزن 239 جرام، كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة 5.3مم، وتدعم شاشات الهاتف معدل تحديث 120Hz، على أن تتميز شاشة الغطاء الخارجي بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 2504 في 1080 بيكسل، وأبعاد 20.9:9.

بينما تأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.85 إنش، ودقة عرض 2496 في 2224 بيكسل، وأبعاد 8:7.1، أيضاً ينطلق Huawei Mate X3 بمعايير IPX8 لمقاومة الماء والغبار على غرار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4.

أيضاً يدعم Mate X3 الإتصال بالأقمار الإصطناعية، ويتميز الهاتف بتصميم جديد لمفصل الشاشة الذي يدعم طي هاتف Mate X3 بشكل مسطح، مع خفض نسبة تجعد الشاشة، كما يدعم المفصل تثبيت الشاشة في أكثر من زاوية لإلتقاط السيلفي.

كما يأتي الهاتف بنمط فصل الشاشة لمكالمات الفيديو، أو لمشاهدة محتوى الفيديو، مع نمط nightstand جديد يعمل على دعم المستخدم بمعلومات عن الطقس والتوقيت.

ويضم Huawei Mate X3 إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.4، ويدعم التكبير البصري حتى 5 مرات بفضل عدسات telephoto.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Harmony OS 3.1، ورقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ويدعم Mate X3 الإتصال بشبكات 4G.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، ويأتي بميزة الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويتوفر الهاتف في السوق الصيني بسعر 1999 دولار للنموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت.

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