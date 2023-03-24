شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية تقترح تسهيل إلغاء اشتراكات خدمات الإنترنت على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تضطر إلى بذل جهود كبير لإلغاء الاشتراكات التى تدخل فيها عبر شركات الاتصالات في المستقبل والتى تدفع عليها رسوم ولا تعرف الطريقة لالغائها.

حيث تقترح لجنة التجارة الفيدرالية تغييرات في القواعد تتطلب من مقدمي الخدمة تسهيل إلغاء الاشتراكات كما هو الحال في التسجيل بما في ذلك من خلال نفس الوسيلة.

وإذا استغرق الأمر بضع نقرات فقط للانضمام إلى فصل لياقة بدنية عبر الإنترنت على سبيل المثال فيجب أن يكون لديك خيار الإلغاء عبر الإنترنت في نفس الخطوات، وفقت لتقرير engadget.

وسيسمح لك الاقتراح أيضًا برفض سماع عروض تقديمية إضافية عندما تريد إلغاء الخدمة، وتقول FTC إنه سيتعين على مقدمي الخدمات تقديم تذكيرات سنوية للتجديدات للاشتراكات في أي شيء إلى جانب السلع المادية، وقد تتطلب تحديثات القواعد الأخرى تفسيرات واضحة لما يحصل عليه الأشخاص وتمنع الادعاءات المضللة.

وستراجع جهود لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قاعدة الخيار السلبي من عام 1973 ، وستكرر سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتراكات، وتقول لينا خان رئيسة اللجنة ، إن هذا سيمنع الشركات بشكل مثالي من خداع العملاء للدفع مقابل الخدمات التي لا يريدونها أو يتم استخدامها .

ومن المفترض أيضًا منع التكتيك الشائع جدًا المتمثل في إجبار العملاء على الاتصال أو زيارة المتجر من أجل جعل عملية الإلغاء صعبة.

ولا يحدد الاقتراح عقوبات محددة للانتهاكات، وليس من الواضح مدى فعالية القواعد المحدثة في ردع المخالفين، ومع ذلك إذا تم تنفيذ هذا النهج فقد يسهل تجربة الخدمات.

ويمكنك الاشتراك لبضعة أشهر دون القلق من أنك ستواجه صعوبة في إلغاء خطتك، في غضون ذلك قد تضطر شركات الاتصالات أيضًا إلى السماح لك بالمغادرة دون تقديم عروض أخيرة أو مطالبتك بالتحدث إلى موظف متجر.