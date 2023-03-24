شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخرج من مجموعات واتساب المزعجة دون ملاحظة أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يفاجأ الشخص بانضمامه فى مجموعات واتساب من الأصدقاء أو العمل أو ما بين الأهل، وهناك مجموعات أخرى من أشخاص قد يكونوا بعيدين عن دائرة اهتمامك وتزعجك الرسائل الدائمة بين الأعضاء وترغب حينها للخروج من هذه المجموعات دون احراج .

وهناك الكثير من الطرق منها التقليدية ومنها الخروج دون معرفة الأعضاء ومن الطرق التقليدية التي تكشف المغادرين من خلال الخطوات التالية:

• أن يمرر المستخدم إصبعه على المجموعة من جهة اليمين.

• أن يضغط على كلمة (More ) أو المزيد

• ستظهر قائمة بالأوامر، كلها باللون الأزرق، أما الخيار الأخير Exit Group) فسيكون باللون الأحمر.

• وعند الضغط على الخيار الأخير ستظهر نافذة أخرى تسأل المستخدم إن كان متأكد من خيار مغادرة المجموعة.

وبعد المغادرة، ستظهر ملاحظة للجميع بأن صاحب الرقم الفلاني غادر المجموعة.

أما الطريقة الجديدة فهى:

بدأ تطبيق التواصل الفوري في تفعيل ميزة "المغادرة الصامتة" في الآونة الأخيرة، وتعنى أنه بوسع المستخدمين الآن مغادرة المجموعات بدون أن يرسل التطبيق إشعارا لبقية المستخدمين بشأن هذه الخطوة.

وتحتاج الطريقة الجديدة أولا إلى تحديث تطبيق "واتساب" إذا لم يكن محدّثا.

ولدى الاكتفاء بهذه الخطوة فقط، ستظهر لك خلال المغادرة ملاحظة تقول إن مشرفي المجموعة فقط سيجري إشعارهم بمغادرتك.

ولكن هذا لا يكفي للبعض فالحرج وارد مع مشرفي المجموعات، فما العمل؟

إنه بمقدور المستخدمين مغادرة المجموعة من دون ملاحظة مشرفيها عبر تعطيل خدمة ( Read Receipts) من قائمة "الخصوصية" في الإعدادات.

وهذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك لن تكون تعرف ما إذا كنت قد شاهدت رسالتهم.

ولتلافي إحراج المجموعات من أساسه، يمكن الذهاب إلى خيار (Groups) أو المجموعات في "الخصوصية"، حيث ستظهر لك ملاحظة (من يستطيع إضافتي إلى المجموعات:( أي شخص، جهات الاتصال، جهات الاتصال باستثناء وتضيف الأسماء غير المرغوب بها)، فتختار منها ما تشاء