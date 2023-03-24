شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت الدردشة Bard الجديد: تم تدريبى باستخدام بيانات Gmail والشركة تنكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ روبوت دردشة جوجل Bard عمله مع بعض المستخدمين هذا الأسبوع، وقد واجه بالفعل بعض العقبات، حيث نشرت خبيرة الذكاء الاصطناعى، كيت كروفورد ، تبادلًا أجرته مع برنامج الدردشة الآلي الجديد للذكاء الاصطناعي، حيث سألت من أين تأتي مجموعة بيانات تدريب Bard.

ووفقا لما ذكره "business insider"، رد Bard على أن مجموعة البيانات الخاصة به تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر، أحدها بيانات Google الداخلية، بما في ذلك البيانات من Gmail.

وكتبت كروفورد: "أي شخص يشعر بالقلق قليلاً من أن Bard تقول أن مجموعة بيانات التدريب الخاصة بها تتضمن ... Gmail؟ أفترض أن هذا خطأ تمامًا، وإلا فإن Google تتخطى بعض الحدود القانونية الجادة".

كما أنه بعد ساعات قليلة، حاولت Google إعادة الأمور إلى نصابها، وقالت الشركة في تغريدة: "Bard هي تجربة مبكرة تعتمد على نماذج اللغات الكبيرة وسترتكب أخطاء.. لم يتم تدريبها على بيانات Gmail".

قالت Google أيضًا: "لن يتم استخدام أي بيانات خاصة أثناء عملية تدريب Barbs".

في رد Bard الأولي على كروفورد، قال روبوت المحادثة إنه تم تدريبه أيضًا باستخدام "مجموعات بيانات من النصوص والرموز من الويب ، مثل Wikipedia و GitHub و Stack Overflow"، بالإضافة إلى بيانات من الشركات التي "دخلت في شراكة مع Google لتوفير البيانات لتدريب Bard".

أصدر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google، تعليمات للموظفين بتوقع الأخطاء عندما يبدأ الأشخاص في استخدام Bard، وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، "مع بدء المزيد من الأشخاص في استخدام Bard واختبار قدراته، سيفاجئوننا".