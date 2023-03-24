شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق YouTube من خلال قناة Linus Tech Tips.. الأحدث فى سلسلة من انتهاكات التشفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختراق قناة Linus Tech Tips الشهيرة على YouTube هذا الصباح ، حيث شاهد 15.3 مليون مشترك في القناة مقاطع فيديو لعمليات احتيال التشفير بدلاً من مراجعات الأجهزة التقنية، إنه أحدث اختراق في سلسلة من حسابات YouTube رفيعة المستوى التي يتم اختراقها ، حيث يتمكن المحتالون بانتظام من الوصول إلى حسابات بارزة لإعادة تسميتها وبث مقاطع فيديو احتيال تشفير، وفقا لتقرير theverge.

وتم اختراق قناة Linus Tech Tips الرئيسية في وقت سابق من هذا الصباح ، مع بث العديد من مقاطع الفيديو الحية قبل أن يبدأ المخترق في جعل مقاطع الفيديو الخاصة القديمة عامة، وتم تعليق الحساب في النهاية ، وعلى الأرجح لأن موظفي YouTube يعملون على استعادته، كما تم اختراق قنوات أخرى تابعة لمجموعة Linus Media Group على YouTube ، بما في ذلك Techquickie و TechLinked ، وأعطيت أسماء جديدة تركز على Tesla.

ولم يتضح على الفور كيف تم اختراق القنوات ، لكن المالك لينوس سيباستيان غرد بأنه كان على علم بالموقف.

وهذة ليست سوى الأحدث في سلسلة من الانتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي ، وهي مصممة بشكل عام للترويج للبث المباشر الذي يدفع المشاهدين إلى مواقع تشفير تبدو الهواة من خلال الروابط أو رموز QR.

كما تم اختراق قناة الجيش البريطاني على YouTube للترويج لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة العام الماضي ، قبل أشهر فقط من مشاهدة عشرات الآلاف من "المشاهدين" عملية احتيال وهمية على موقع يوتيوب ، كما تأثرت قنوات Vevo الشهيرة على YouTube لفنانين مثل Lil Nas X و Drake و Taylor Swift وغيرهم ، بخرق العام الماضي شهد مقاطع فيديو تم تحميلها من "مصدر غير مصرح به".

ولقد تواصلنا مع Google للتعليق على حادثة YouTube الأخيرة هذه ولتقديم معلومات حول ما تفعله الشركة بالضبط لحماية منشئي المحتوى هنا. بينما من المحتمل أن تكون الانتهاكات ناتجة عن اختراق مجموعة من كلمات المرور والمصادقة ذات العاملين ، إلا أنه يبدو أن YouTube يمكنه فعل المزيد لمنع الآثار الضارة لذلك.

أود شخصيًا أن أرى YouTube يطبق وضع الإغلاق للحسابات رفيعة المستوى حيث إذا قمت بتسجيل الدخول من متصفح أو موقع غير معروف (بناءً على IP وعوامل أخرى) ، فلا يمكنك إجراء إعادة تسمية قناة أو الوصول إلى خيارات البث المباشر أو حذف الفيديو لفترة من الزمن، إلى جانب التنبيهات عند تسجيل الدخول إلى موقع جديد ، يمكن أن يساعد ذلك مالكي القنوات على استعادة حساباتهم على YouTube قبل حدوث أي ضرر حقيقي.

ويمكن أن ينفذ YouTube أيضًا نظامًا وصيًا حيث تحتاج إلى موافقة ثانية من حساب آخر لإعادة تسمية قناة أو حذف مقاطع الفيديو، و قد يساعد هذا أيضًا في إبطاء تأثير اختراق جهاز مستخدم YouTube الخاص.

نأمل أن يكون لدى YouTube بعض الأفكار الأفضل ويمكنه التحكم في ذلك لأنني سئمت من الاستيقاظ على هاتف مليء بالإشعارات حول مقاطع الفيديو المشفرة غير المرغوب فيها من YouTube.