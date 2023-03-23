تكنولوجيا: الإعلان عن ساعة Huawei Watch Ultimate بميزة مقاومة الماء حتى 100 متر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي في الحدث الذي عقد اليوم عن ساعة Huawei Watch Ultimate الذكية التي تدعم مقاومة الماء حتى عمق 100 متر، وتتوفر بسعر 1025 للأسواق العالمية.

انطلق حدث العملاق الصيني هواوي اليوم بعدد من الإعلانات عن الهواتف الذكية وأيضاً إصدار الشركة الجديد من الساعات الذكية Huawei Watch Ultimate.

وتتميز الساعة بشاشة LTPO AMOLED بحجم 1.5 إنش، والتي تدعم معدل تحديث تكيفي من 1Hz إلى 60Hz، كما تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 530mAh لعمر شحن يصل إلى 14 يوم، أو 8 أيام مع الإستخدام المكثف لمهام الساعة.

كما يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن اللاسلكي Qi، ويمكن شحن الساعة الذكية بشكل كامل خلال ساعة واحدة، وتتضمن الساعة الذكية المستشعرات الشائعة في هذه الفئة من مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومستشعر ECG لتخطيط القلب.

أيضاً يتميز إطار الساعة الذكية بمقاومة أعلى للماء من خلال بناء مكون من 16 مرحلة، كما يمكن لهيكل الساعة الذكية مقاومة الضغط الشديد في أعماق البحر مع معايير ISO 22810، كما إختبرت أجهزة الساعة الذكية بمعايير EN13319 لمقاومة الماء عند عمق 110 متر لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وتدعم هواوي ساعة Ultimate الذكية بنمط إستكشافي لدعم المستخدم بتجربة أفضل في المغامرات الخارجية، وذلك من خلال 5 من الأنظمة، ودعم تحديد الموقع GNSS لخرائط دقيقة.

ومن المقرر أن تطلق هواوي ساعة Ultimate في أسواق أوروبا، والسوق الصيني، والمملكة المتحدة في 3 من أبريل بسعر 1025 للأسواق العالمية.

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