تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف Huawei Enjoy 60 بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي خلال الحدث الذي انطلق اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة Huawei Enjoy 60 الذي يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh.

يتميز هاتف Enjoy 60 بشاشة LCD بحجم 6.75 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، ويدعم معدل تحديث 60Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 710A، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم هواوي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، وتتميز الكاميرات في الجهة الخلفية بتصميم حلقي بإطار معدني ذهبي، مع فلاش LED إلى يمين إعدادات الكاميرة.

أيضاً تدعم هواوي هذا الإصدار بسعة كبيرة للبطارية 6000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOS 3.

ومن المقرر أن يتوفر Enjoy 60 في السوق الصيني بسعر يبدأ من 190 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف بألوان الذهبي، والأزرق إلى جانب اللون الأسود.

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