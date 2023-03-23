تكنولوجيا: هواوي تعلن عن سماعة Huawei FreeBuds 5 بسعر 132 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن سماعة Huawei FreeBuds 5 اللاسلكية التي تنطلق بتقنية إلغاء الضوضاء Hybrid، و3 أنماط في صوتيات “spatial”.

تنطلق سماعة FreeBuds 5 الجديدة من العملاق الصيني اليوم بتصميم صغير الحجم داخل الأذن يحاكي قطرة الماء، مع إنحناء ذكي، وطبقة لامعة، وتدعم السماعة اللاسلكية التحكم في الإجراءات والمهام المختلفة عبر النقر على السماعة.

وتقدم هواوي هذا الإصدار بمعايير IP54 لمقاومة الماء والغبار، كما تضم السماعة محرك 11مم، وتضم 3 ميكروفونات لدعم خاصية إلغاء الضوضاء hybrid، خوارزمية تدعم إلغاء الضوضاء التكيفية وفقاً لمحيط المستخدم.

أيضاً تأتي السماعة بتقنية الذكاء الإصطناعي لإلغاء الضوضاء في المكالمات، لدعم المستخدم بمكالمات صوتية واضحة، كما تأتي سماعة FreeBuds 5 بثلاثة أنماط في صوتيات spatial، مع معايير صوتيات HD مزدوجة، كما تتضمن تقنيات السماعة خوارزمية لمقاومة أصوات الرياح وإضافة تحسينات لتجربة الإستماع.

وتضم حافظة سماعة Huawei FreeBuds 5 بطارية بقدرة 505mAh، بينما تضم كل جهة من السماعة بطارية بقدرة 42mAh، وتدعم السماعة عمر شحن 5 ساعات من التشغيل أو 3.5 ساعة مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB-C أو الشحن اللاسلكي.

سماعة FreeBuds 5 تدعم الإقتران بأكثر من جهاز، ومشاركة الصوتيات، وتأتي بنمط إستجابة سريعة للألعاب، وتتوفر بألوان الفضي، والأبيض، والبرتقالي بسعر 132 دولار.

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