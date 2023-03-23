تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن سوارة Huawei TalkBand B7 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي بشكل رسمي اليوم عن سوارة Huawei TalkBand B7 الذكية التي تنطلق بمميزات متقدمة لرصد معدل ضربات القلب، وتتوفر بسعر 146 دولار.

تتميز TalkBand B7 بتصميم 2 في و1، حيث تدعم المستخدم في تعقب نشاطه على مدار اليوم، كما يمكن أن تعمل أيضاً كسماعة بلوتوث.

وتضم السوارة الذكية شاشة AMOLED منحنية بحجم 1.53 إنش، ودقة عرض 460 في 188 بيكسل، كما تأتي بتصميم من التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، وتضم السوارة زر صغير الحجم في الجانب الأيمن.

أيضاً تتضمن السوارة الذكية اثنان من الأزرار في الجزء السفلي للشاشة في الجانبين لدعم الوصول إلى السماعة عند الضغط على الأزرار في نفس الوقت.

وتدعم Huawei TalkBand B7 معايير IP57 في مقاومة الماء كما تأتي السوارة بميكروفون مدمج ومكبر صوتيات، مع اثنان من الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء، مع خوارزمية 3A لإلغاء الضوضاء لدعم المستخدم بمكالمات واضحة.

وتتضمن السوارة جهاز PPG لمراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، ومستوى الإرهاق.

كما تتضمن السوارة بمعايير متقدمة لرصد صحة القلب والتنفس أثناء النوم، وتدعم 10 من الأنماط الرياضية، مع نمط VO2 Max، وتنبيهات.

ويدعم سوارة TalkBand B7 رقاقة معالج Kirin A1، وتدعم الأجهزة بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 أو الإصدارات اللاحقة، و Android 7 أو الإصدارات اللاحقة، وأيضاً iOS 9.0 أو الإصدارات اللاحقة.

أيضاً تضم السوارة بطارية بسعة 120mAh، وتدعم الشحن عبر منفذ USB C، وتتوفر السوارة الذكية بسعر 146 دولار.

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