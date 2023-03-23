شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقدم تطبيقا جديدا لنظام ويندوز لتحسين تجربة الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر خدمة واتساب للمراسلة الفورية المملوكة من قبل ميتا عبر أجهزة متعددة بما في ذلك - أندرويد و iOS والويب، تستمر خدمة المراسلة الشائعة في تحديث عملائها على منصات مختلفة لتحسين تجربة المستخدم.

بدأ واتساب كتطبيق محمول وهو متاح لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة ماك والويب، تركز الشركة على جعل تجربة المراسلة والاتصال عبر الأجهزة أفضل حيث يستخدم المزيد من الأشخاص النظام الأساسي على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

قدم واتساب تطبيقًا جديدًا لنظام ويندوز، قامت الشركة بتحديث منشور المدونة الرسمي الخاص بها للإعلان عن ذلك.





تطبيق واتساب الجديد لنظام التشغيل ويندوز: التوفريمكن لمستخدمي ويندوز تنزيل التطبيق من متجر تطبيقات مايكروسوفت.





تطبيق واتساب الجديد لنظام التشغيل ويندوز: الميزات الرئيسية

تدعي الشركة أن تطبيق ويندوز الجديد لسطح المكتب لا يتم تحميله بشكل أسرع فحسب، بل إنه مصمم أيضًا بواجهة مألوفة لمستخدمي واتساب وويندوز.

باستخدام هذا التطبيق، يمكن لمستخدمي ويندوز استضافة مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 8 أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا.

وعد واتساب أيضًا بمواصلة زيادة هذه الحدود بمرور الوقت حتى يظل المستخدمون على اتصال دائمًا بالآخرين.

تدعي واتساب أيضًا أنها توفر تجربة مشفرة بالكامل تسمح بالاتصال عبر الأنظمة الأساسية بين الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والمزيد.

هذا يعني أن الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات الخاصة بالمستخدمين يتم تشفيرها دائمًا بين الطرفين عبر جميع أجهزتك.

تدعي الشركة أيضًا أنها استمعت إلى التعليقات وأجرت تحسينات بعد تقديم إمكانات جديدة متعددة الأجهزة.

تتضمن هذه التحسينات ربطًا أسرع للجهاز ومزامنة أفضل عبر الأجهزة، بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل معاينات الروابط والملصقات.





المنتجات القادمة من واتساب

في منشور المدونة، ذكرت الشركة أيضًا أنها تواصل زيادة عدد الأجهزة التي تدعم واتساب.

قدمت الشركة أيضًا تجربة واتساب تجريبية جديدة لأجهزة أندرويد اللوحية.

يُطلق واتساب أيضًا تطبيقًا جديدًا وأسرع لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب التي تعمل بنظام ماك وهو حاليًا في المراحل الأولى من الإصدار التجريبي.

تخطط الشركة لجلب واتساب إلى المزيد من الأجهزة في الأيام المقبلة.