تكنولوجيا: Asus تستعد لإطلاق Asus ROG Phone 7 للأسواق العالمية في 13 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي جديد من Asus على خطط الشركة لإطلاق Asus ROG Phone 7 للأسواق العالمية في 13 من أبريل.

شاركت Asus إعلان تشويقي جديد اليوم على حساب الشركة في منصة تويتر أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف الألعاب ROG Phone 7 في أسواق جديدة خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في أسواق الهند وتايبيه وأيضاً نيويورك في نفس اليوم ، ولقد رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية في منصة Geekbench التي أكدت على أن Asus ROG Phone 7 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن Asus ROG Phone 7 يأتي بذاكرة عشوائية LPDDR5X تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين UFS 4.0،كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 13 .

كما رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بقدرة بطارية 5850 mAh، ومن المتوقع أن تصل إلى سعة 6000 mAh، كما رصد الهاتف في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 165Hz.

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