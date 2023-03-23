تكنولوجيا: تسريب جديد عن محطة شحن السيارات Huawei 600kW EV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خطت شركة هواوي الصينية المعروفة بهواتفها الذكية خطوات واسعة في صناعة السيارات الكهربائية (EV) من خلال الشراكة مع مصنعي السيارات لبناء سيارات كهربائية أفضل وسيارات ذكية في الصين.

ومع ذلك، يُظهر تسريب حديث لمحطة شحن السيارات الخاصة بهواوي ذات قوة 600 كيلو واط أن الشركة تتقدم بفارق كبير عن المنافسين، بما في ذلك تسلا.

تظهر الصور المسربة لمحطة الشحن أنها وحدة مربعة الشكل مع جهاز تبريد في الأسفل. تبلغ أبعاد الشاحن 295 × 340 × 1700 مم، وهي مطلية باللون الأحمر المميز لهواوي.

يأتي هذا الشاحن برقم طراز DT600L1-CNA1، وهو يدعم المعيار الصيني للشحن السريع 2015 DC، ويأتي نطاق جهد الخرج 200-1000 فولت. والحد الأقصى لتيار الخرج هو 600A، وأقصى طاقة خرج هي 600kW.

يُطلق على محطة الشحن اسم “FusionCharge”، وهي عبارة عن شاحن مبرد بالسائل مع محور شحن يصل إلى 3.5 متر. يقترح خبراء الصناعة أن شركة هواوي خططت في البداية لطرح أجهزة الشحن هذه في عام 2025، لكن الشركة تختبرها بالفعل مع عدد محدود من المستخدمين مسبقًا، مع توقع البعض أنها قد تكون خطوة مسبقة لتغطية سيارة Huawei AITO Wenji M9 القادمة، والتي سوف يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

تحتوي مجموعة FusionCharge من هواوي على شاحن DC Supercharger، وشاحن سريع DC، وشاحن سبليت DC، مع أقصى طاقة لشاحن DC Supercharger عند 600 كيلو واط، والجهد المقدر عند 1000 فولت، والتيار الأقصى عند 600 أمبير، والطاقة القصوى عند 600 كيلو واط.

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