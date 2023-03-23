تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سلسلة Huawei P60 بكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Huawei P60 التي تنطلق بمعدل تحديث 120Hz، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

التصميم والشاشة

تقدم هواوي سلسلة P60 بعدد ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي مع P60 Pro ونموذج خاص P60 Art، على أن تأتي الهواتف بنفس لغة التصميم، بينما يتميز إصدار Pro بوزن أثقل.

وتأتي وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم غير تقليدي يتضمن مستشعر كبير الحجم يتوسط وحدة الكاميرة الخلفية، واثنان من المستشعرات الصغيرة في الجزء السفلي والعلوي، كما تدعم هواوي الهواتف بزجاج “Kunlun Glass” للحماية، ومعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

كما يأتي هاتف Huawei P60 Art بتصميم مختلف لوحدة الكاميرة بزوايا منحنية، أيضاً يتوفر هذا الإصدار باثنان من الألوان التي تدعم إنعكاس الألوان وفقاً للإضاءة المحيطة.

وتقدم هواوي هواتف Huawei P60 وP60 Pro وأيضاً P60 Art بنفس المواصفات في الشاشة تقريباً، حيث تضم الهواتف شاشات OLED بحجم 6.67 إنش، وتصميم منحني في الإتجاهات الأربعة يدعم صور ديناميكية.

أيضاً تدعم الشاشة في هذه الإصدارات تقنية LTPO لمعدل تحديث تكيفي يبدأ من 1 إلى 120Hz لتوفير الطاقة بنسبة 29%، كما تدعم هواوي الهواتف بتقنية الشركة X-True، ومعايير TUV Rheinland التي تؤكد خفض تأثير الإضاءة الزرقاء، كما تشغل الشاشة نسبة 93.1% من إطار الهاتف.

المواصفات

ينطلق الإصدار الرئيسي Huawei P60 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، ويدعم الإتصال بشبكات 4G، بينما تدعم هواوي هاتفي P60 Pro وP60 Art برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، على أن تدعم هذه الإصدارات أيضاً شبكات 4G فقط.

ويتوفر P60 بإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، بينما يأتي هاتف P60 Art بسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

كما يأتي هاتف Huawei P60 Pro بقدرة بطارية 4815 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88W، ويضم Art بطارية بقدرة 5100 mAh مع نفس قدرة الشحن، ويدعم الإصدارات الثلاثة نظام تشغيل HarmonyOS 3.1.

الكاميرة

يتوفر الإصدار الرئيسي P60 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بتقنية دمج البيكسل RYYB، وعدسات متغيرة F/1.4-4.0، كما يدعم المستشعر التثبيت البصري.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميحا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع بتقنية دمج البيكسل RYYB، وفتحة عدسات F/2.2، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل ويدعم التثبيت البصري ويدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

من جانب أخر يأتي إصدار P60 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسات periscope أوسع وهو الإختلاف الرئيسي بين هذا الإصدار وهاتف P60، كما يدعم إصدار Pro التثبيت البصري.

ويأتي Huawei P60 Art أيضاً بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وعدسات periscope تحاكي إصدار Pro، بينما يختلف هذا الإصدار أيضاً في الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 40 ميجا بيكسل، ويتميز الإصدارات الثلاثة بمستشعر سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

الأسعار في السوق الصيني

هاتف Huawei P60 بسعة 128جيجا بايت وسعر 657 دولار

هاتف Huawei P60 بسعة 256 جيجا بايت وسعر 730 دولار

هاتف Huawei P60 بسعة512 جيجا بايت وسعر 877 دولار.

هاتف Huawei P60 Pro

هاتف Huawei P60 Pro بسعة 256 جيجا بايت وسعر 1023 دولار

هاتف Huawei P60 Pro بسعة 512 جيجا بايت وسعر 1170 دولار

هاتف Huawei P60 Art

Huawei P60 Art بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1316 دولار

Huawei P60 Art بسعة 1 تيرابايت بسعر 1609 دولار

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