تكنولوجيا: تسريبات توضح اللمحات الأولى لتصميم سلسلة Oppo Reno 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تصميم سلسلة هواتف Oppo Reno 10 القادمة، وأيضاً أرقام نماذج هذه الإصدارات.

بدأت شركة Oppo في العمل على جيل جديد من هواتف Oppo Reno، ولقد جاءت تسريبات جديدة عبر ” Digital Chat Station” على منصة Weibo لتقدم نظرة على التصميم المتوقع لسلسلة Reno 10.

أيضاً كشفت التسريبات عن أرقام نماذج اثنان من الإصدارات المرتقبة من هذه السلسلة، ولقد قدمت Oppo سلسلة Reno 9 وReno 8 بعدد ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وإصدار Pro إلى جانب إصدار Pro Plus.

ومن المتوقع أن تشمل سلسلة Reno 10 القادمة أيضاً عدد ثلاثة من الإصدارات هم Reno 10 وReno 10 Pro وأيضاً Reno 10 Pro Plus.

ولقد رصدت تسريبات Digital Chat Station اثنان من الإصدارات، حيث يأتي الإصدار الأول بنموذج رقم PHW110، ويأتي الإصدار الثاني بنموذج رقم PHU110.

كما إستعرضت التسريبات بعض من مواصفات السلسلة القادمة، حيث تقدم Oppo هذه الإصدارات بشاشات OLED بتصميم منحني، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، على أن تقدم هذه المواصفات في سلسلة Reno 10 كاملة.

من جانب أخر تكشف الصور عن تصميم بيضاوي للكاميرة الرئيسية للهاتف، والتي تضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة.

كما أشارت التسريبات على أن أحد الإصدارات يأتي بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 1.5K، على أن تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف رقاقة معالج بدقة تصنيع 4 نانومتر بعملية تصنيع TSMC.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh، ويأتي بمستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope، ومستشعر Sony IMX355 بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تعود هذه المواصفات لإصدار Reno 10 Pro أو Reno 10 Pro Plus.

يذكر أن تسريبات سابقة أوضحت تفاصيل مواصفات Reno 10 الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، وكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر periscope.

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